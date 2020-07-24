من بينها تثبيت المحادثة.. 5 ميزات في واتس آب لا يعلمها الكثيرون

يمتلك مئات الملايين من الأشخاص تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp على هواتفهم الذكية، لأنه أصبح تطبيق المراسلة الأكثر استخداما لـ 2 مليار شخصا حول العالم، ويرجع ذلك إلى أن شركة فيسبوك المالكة للمنصة تعمل على إضافة العديد من الميزات المحدثة والمحسنة لتحسين تجربة المستخدم، ولكن لا يزال البعض منا يجهل وجود بعض الميزات المفيدة بالخدمة، والتي تجعلك تستخدم التطبيق بشكل أفضل.





وفيما يلي نستعرض 5 ميزات مفيدة في تطبيق واتساب لم تكن تعلم بوجودها وكيفية استخدامها، وفقا لما ذكره موقع "hindustantimes".









1. تخصيص نغمة إشعارات معينة:





نظرًا لأن معظمنا يعمل من المنزل هذه الأيام، فمن الطبيعي الحصول على المزيد من الرسائل على واتساب WhatsApp، أكثر من ذي قبل، لأن تطبيق التواصل الاجتماعي يعد إحدى الطرق الأساسية للاتصال سواء لجهات اتصال عملك أو أصدقائك. لذلك، يمكنك استخدام الإشعارات مخصصة للحصول على تنبيها لرسائل الدردشات المهمة، وليس لجميع دردشاتك على واتساب، ويمكنك ذلك من خلال:





- افتح تطبيق واتساب.. اذهب إلى جهات اتصالك> ابحث الذي تريد تخصيص نغمة رنين له عند المكالمات أو الاشعارات>افنح الدردشة بينك وبينه> ثم اتقر على الثلاث نقاط الرأسية وحدد خيار View Contact أو عرض جهة الاتصال> مرر لأسفل للوصول إلى خيار Custom Notifications أو الإشعارات المخصصة ثم قم بتخصيص نغمة محددة له.





2. تثبيت المحادثة:





تتوفر هذه الميزة في تطبيق واتساب منذ وقتا طويلا، ولكن يجهل وجودها الكثيرون، بالرغم من كونها ميزة مهمة جدا، والتي تعمل على تثبيت المحادثات المهمة أعلى قائمة الدردشات بتطبيق واتساب، حيث يتيح لك تطبيق التراسل الفوري تثبيت ما يصل إلى ثلاثة محادثات أعلى قائمة الدردشات الخاصة بك حتي يسهل الوصول إليها في أي وقت، ويمكنك ذلك من خلال:





- انقر نقره مطولة على الدردشة التي تريد تثبيتها> ستظهر لك إعدادات جديدة أعلى الشاشة>اضغط على خيار الدبوس Pin بجوار علامة الحذف لتثبيت الدردشة.





3. إخلاء بعض المساحة:





يمكن بكل سهولة تنظيف محادثات التي تحتوي على صور وفيديوهات كثيرة والتي تحتل مساحة تخزينية على هاتفك، ويمكنك ذلك من خلال:





- اذهب إلى إعدادات تطبيق واتساب> ثم اضغط على خيار استخدام البيانات والتخزين>ومن قسم الاستخدام انقر على خيار استخدام التخزين>واختر الدردشة التي تريد حذف الصور او مقاطع الفيديو بها> ستظهر لك قائمة جديدة قم بتحديد ما تريد حذفه دون حذف الدردشة كلها> حيث يمكنك حذف الصور فقط والاحتفاظ بالرسائل النصية.





4. عدم حفظ الصور والفيديوهات تلقائيا إلى هاتفك:





يمكنك الحفاظ على باقة الإنترنت الخاصة بك والمساحة التخزينية الخاصة بجهازك، بسبب الصور والفيديوهات التي تستقبلها على واتساب، حيث يمكنك تعطيل خيار التنزيل التلقائي للصور ومقاطع الفيديو المرسلة إلية على تطبيق التراسل، ويمكنك ذلك من خلال:





- اذهب إلى إعدادات واتساب> ثم اضغط على خيار استخدام البيانات والتخزين> ومن قسم التنزيل التلقائي للوسائط> يمكنك الاختيار بين الثلاث خيارات المتاحة وهي أثناء استخدام بيانات المحمول> أثناء الاتصال بشبكة الواي فاي> أثناء التجوال.





5. كتم دردشات المجموعة:





يشكو بعض مستخدمي واتساب من صوت الرسائل المزعجة على الدردشات الجماعية، ونظرا لأن بعض هذه المجموعات مهمة، لايمكنه مغادرتها، لذا يمكنك استخدام ميزة كتم صوت الدردشة لمدة ثماني ساعات، أسبوع، أو سنة.





للقيام بذلك إدخل إلى دردشة المجموعة> اضغط على اسم المجموعة > اختر خيار كتم Mute> قم بتحديد مقدار الوقت، علما بأن ذات الإجراء يمكنك القيام به أيضا لدردشة الأفراد.