لتشجيع التباعد الاجتماعي.. Google Maps تتيح أماكن وأرصفة الدراجات

قامت شركة جوجل بإتاحة خاصية جديدة على خدمة خرائطها Google Maps ، وذلك بإتاحة طرق وأماكن وأرصفة الدراجات، وكذلك مقر الشركات والمحلات التي تقوم بتأجير الدراجات. التي





وبحسب موقع The Verge فإن خدمة الخرائط Google Maps ستقوم بعرض اتجاهات ركوب الدراجات للانتقال من رصيف إلى آخر، وكذلك أماكن الدراجات الراسية ، بالإضافة إلى أماكن الشوارع الآمنة.









وطبقت جوجل الخاصية على تطبيق Google Maps في الولايات المتحدة فقط، حيث ستنتقل بعدها إلى تقديم الخدمة في أوروبا، وعدد من الدول، ثم في خلال أشهر ستقوم بتطبيقها في جميع أنحاء العالم.





وفقا للموقع فإن جوجل قامت بهذه الخطوة لترويج لركوب الدراجات كوسيلة للتباعد الاجتماعى خلال فيروس كورونا COVID-19، وكذلك للتجول بطريقة صديقة للبيئة .





وقالت جوجل إنها شهدت منذ شهر فبراير الماضى زيادة بنسبة 69 % في عدد طلبات اتجاهات ركوب الدراجات التي تم إجراؤها عبر الخرائط ، وأن لديها عددًا قياسيًا من الطلبات في الشهر الماضي.





وكان قد اتهم عدد من الناشطين شركتى جوجل وآبل بتعمدهما حذف خريطة فلسطين من على تطبيقات خرائط الموقع Google Maps وApple Maps، وأن موقع الدولة لا يظهر على هذه الخرائط.





وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية فإن البحث عن فلسطين على خرائط جوجل وآبل يكشف وجود مواقع لقطاع غزة والضفة الغربية، ولكن لا توجد أى علامات لفلسطين على الخرائط.



