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تكنولوجيا

جوجل تحرم المواقع المضللة بشأن كورونا من تحقيق أرباح

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:17 ص
جوجل تحرم جميع المواقع
جوجل تحرم جميع المواقع التى تنشر معلومات مضللة بكورونا
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ندى على
أعلنت شركة جوجل Google عن إجراء تغيير جذرى  في سياستها الإعلانية، حيث ستقوم بحظر جميع المواقع والمنصات التى تدعم نظريات المؤامرة المتعلقة بفيروس كورونا ومنعها من تحقيق أى أرباح على منصتها. 

وبحسب موقع Mashable فإن جوجل  لن تسمح للناشرين أو المواقع  أو المنصات التى تروج لأفكار تربط بين تفشي فيروس كورونا بنظرية المؤامرة من القيام بتحقيق أى دخل لها باستخدام إعلانات جوجل، وذلك بدءا من يوم 18 أغسطس القادم. 


وتحظر شركة جوجل على مواقعها ومن ضمنها محرك البحث جوجل كروم من نشر معلومات طبية  مضللة خاصة بعلاج فيروس كورونا، والتى  من  الممكن أن تضر بالآخرين. 

كما قامت بتوسيع هذه السياسة الجديدة لتشمل مؤامرات فيروس كورونا بشكل واسع وبكل ما يتعلق به من معلومات مضللة مثل تلك التي تنشر معلومات خاطئة عن اللقاحات المحتملة، وكذلك المتعلقة بربط تفشى الفيروس بإنشاء شبكات 5G. 

وقال المتحدث باسم شركة جوجل في بيان له :  "نحن نضع إجراءات حماية إضافية من خلال توسيع سياسات حظر نشرأى معلومات مضللة سواء من خلال الناشرين والمعلنين على حدٍ سواء والتى تشمل محتوى خطيرًا حول أزمة صحية  تتعارض مع الإجماع العلمي" . 

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