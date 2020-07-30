واتساب يعمل على ميزة جديدة تلقى إعجاب الجميع.. تعرف عليها

يعمل تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp ، على ميزة جديدة قد تكون مفيدة للأشخاص الذين لديهم مجموعات كثيرة غير مرغوب فيها، والتي لا يمكنهم مغادرتها لسبب ما، وستتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين تجاهل المجموعات إلى أجل غير مسمى.









وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، يتيح الإصدار الحالي من تطبيق واتساب WhatsApp ، لمستخدميه إمكانية كتم رسائل المجموعات المزعجة لفترات زمنية مختلفة، حيث تقتصر الخيارات المتاحة في الإصدارات السابقة على 8 ساعات أو أسبوع واحد أو سنة واحدة.

















وقد كشف موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب، أن الميزة الجديدة التي ظهرت ضمن التحديث رقم 2.20.197.3، من الإصدار التجريبي للتطبيق، تعطي المستخدمين إمكانية كتم جهات الاتصال والمجموعات إلى الأبد، وتشير لقطة الشاشة إلى أن خيار "دائما" سيأتي بديلا عن خيار "عام واحد" عند تجاهل الإشعارات.









ووفقا لموقع "WABetaInfo"، فإن الميزة الجديدة قيد التطوير حاليا، ولا يوجد موعد محدد أو جدول زمني لموعد طرحها لمستخدمي التطبيق بشكل عام، ولكنها ميزة مفيدة ستلقى إعجاب جميع مستخدمي واتساب،نظرا إلى العدد الهائل من الرسائل التي تصدر عن بعض الدردشات الجماعية.









جدير بالذكر أن تطبيق واتساب طرح مؤخرا ميزة رموز QR إلى النظام الأساسي من التطبيق على هواتف أندرويد، حيث يمكن للمستخدمين مشاركة جهات الاتصال مع بعضهم البعض بمجرد مسح هذه الرموز، كما قدمت شركة واتساب المالكة للخدمة ميزة مسح رمز الاستجابة السريعة في تطبيق الأعمال التابع لها WhatsApp Business، وتتيح الميزتين إمكانية مراسلة أحد الأشخاص أو الشركات دون الحاجة إلى حفظ الرقم ضمن جهات اتصال الهاتف.