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تكنولوجيا

باستخدام برنامج تجسس إسرائيلي.. اختراق هاتف سياسي بارز عبر واتساب

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:00 ص
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
أكدت الشركة المالكة لتطبيق واتساب WhatsApp، أن الهاتف المحمول لسياسي بارز مؤيد للاستقلال في كاتالونيا، تم استهدافه بواسطة برنامج تجسس إسرائيلي الصنع.


وبحسب ما ذكرته صحيفة "theguardian" البريطانية، بسبب تطبيق التراسل التابع لشركة فيسبوك واتساب، تعرض هاتف رئيس برلمان إقليم كتالونيا، روجر تورنت، للاختراق في هجوم عام 2019، باستخدام برنامج تجسس إسرائيلي ضار تابع لمجموعة NSO الإلكترونية.




وفي خطاب أرسلته شركة واتساب إلى تورينت، وأطلعت عليه صحيفتي جارديان البريطانية وEl Pais الإسبانية، قالت فيه: "إن حساب واتساب الشخصي لرئيس البرلمان تم استهدافه في محاولة للوصول غير المصرح به إلى البيانات والاتصالات الهاتف".


وكما أكدت الرسالة أن هذا الاستهداف كان جزءا من هجوم ضد مستخدمي واتساب شنته مجموعة التجسس الإسرائييلة الشهيرة NSO، والتي تتهمها واتساب في دعوى قضائية، أقامتها في شهر أكتوبر الماضي، باستغلال ثغرة في ميزة الاتصال الصوتي في تطبيق التراسل الشهير التابعة لها لأرسال برامج تجسس ضارة إلى 1400، بما في ذلك 100 من أعضاء المجتمع المدني، من ضمنهم صحفيون ودبلوماسيون وسياسيون ونشطاء حقوق الإنسان.


وقالت نيمه سويني، مديرة السياسة العامة بتطبيق واتساب في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا: "حاول المهاجمون تثبيت رمز خبيث في تطبيق واتساب التابع لتورنت"، وأضافت: "بناء على المعلومات المتوفرة حاليا، لا نستطيع أن نؤكد ما إذا كان هاتف تورنت قد أخترق بشكل كامل، إلا عن طريق إجراء تحليل شامل للجهاز".


جدير بالذكر أن شركة واتساب فازت في الجولة الأولى من الدعوى القضائية التي أقامتها ضد مجموعة التجسس NSO الإسرائيلية، حيث أصدرت محكمة بولاية كاليفورنيا حكما يقضي باستئناف الدعوى ومطالبة NSO  بالكشف عن معلومات حول عملائها وممارساتها الحكومية.
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