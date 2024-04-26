انتخابات أطباء الأسنان | حضور باهت .. وغياب وزير الصحة الأبرز

تتواصل عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان قبل ساعتين من إغلاق صناديق الاقتراع أمام الناخبين، وسط تزايد الأعداد بمحافظات كفر الشيخ والشرقية.

وكشف مصدر داخل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان عن ضعف الإقبال خلال الساعات الأولى من فتح باب التصويت خاصة بلجان محافظة الإسكندرية معقل النقيب العام، صوت 200 عضو في الفترة الصباحية من أصل 10 آلاف عضو مقيد بجداول النقابة.

وعبر عدد من أطباء الأسنان عن استيائهم الشديد من غياب أبرز اسم عن حضور الانتخابات وهو الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أستاذ طب الآسنان بجامعة عين شمس السابق مؤكدين أن وزير الصحة من أبناء المهنة وحضوره اليوم كان سيدفع عدد من الأطباء للمشاركة في التصويت.