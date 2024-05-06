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ديني

الأول في مسابقة القرآن: أدين بالفضل لكتاب الله وأشكر مؤسسة أبو العينين على التكريم|فيديو

أحمد الله ظفر خان
أحمد الله ظفر خان الفائز الأول في مسابقة القرآن الكريم

قدم الطالب أحمد الله ظفر خان الفائز الأول في مسابقة القرآن الكريم التي نظمتها جمعية أبو العينين الخيرية والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر خلال شهر رمضان الماضي، الشكر للقائمين على الجمعية الخيرية والمنظمة فيما قدموه من دعم للطلاب الوافدين.

الأول في مسابقة القرآن: أدين بالفضل لكتاب الله وأشكر مؤسسة أبو العينين على التكريم

قال أحمد الله ظفر خان من دولة أفغانستان لـ صدى البلد:"أنا خريج الأزهر وكلية أصول الدين، وأكمل حاليًا مرحلة الدراسات العليا"، مشيرًا إلى أنه يدين بالفضل للقرآن الكريم، حيث حصد كثير من الجوائز في المسابقات الدولية".

وتابع: «أتحدث بـ 8 لغات، وهذا بفضل الله تعالى، ويقوم حاليًا على تدريب الأصوات، ويحمل فوق عنقه مهمة إيصال الرسالة الوسطية للعالم لأن الأزهر هو قبلة العلم والوسطية»، مختتمًا بتقديم الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وللقائمين على مؤسسة أبو العينين الخيرية. 

المسابقة القرآنية للطلاب الوافدين

وكرّمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومؤسسة أبو العينين الخيرية، الاثنين الماضي، الفائزين في المسابقة الرمضانية السنوية للقرآن الكريم، وذلك في حفظ القرآن الكريم للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف؛ تشجيعًا لهم على حفظ كتاب الله تعالى.

وقسمت المسابقة هذا العام إلى ثلاث مستويات، المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا، المستوى الثاني: حفظ نصف القرآن الكريم، المستوى الثالث: مسابقة الأصوات الحسنة.

وشهد الحفل الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور عبدالدايم نصير أمين عام المنظمة، والدكتور محمد المحرصاوي، وأسامة ياسين نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وتقدم لهذه المسابقة عدد كبير من الطلاب الوافدين الدارسين بالمرحلة الجامعية وقبل الجامعية، واستمرت الاختبارات لمدة ثلاثة أيام، ويوم واحد للتصفية النهائية لتحديد الفائزين بالمراكز الأولى لكل مستوى، وأتاحت هذه المسابقة الفرصة لمن لم يسبق لهم الفوز بإحدى جوائزها في الأعوام الماضية.

تم تشكيل سبع لجان لإجراء الاختبارات، ثلاث لجان لإجراء الاختبارات للمستوى الأول، ومثلهم للمستوى الثاني، ولجنة واحدة للأصوات الحسنة.

وجاءت أسماء الفائزين في المسابقة كالتالي:

حفظ القرآن الكريم كاملاً:

محمد البر من أندونيسيا.
هدينيو عبد الماجد.
محمد بشير عمر كثير النيجر.
إدريس جدهم دنا نيجيريا.
كواندا بوبكار بوركينا فاسو.

حفظ نصف القرآن الكريم: 

محمد شريف حسن بنجلادش.
محمد ساميجولين عصمت روسيا.
منى عبدالحكيم محمد كندا.
رحمة الله روسيا.

الأصوات الحسنة:

إبراهيم سليمان كاووا نيجيريا.
محمد فرقان بن محمد ضمير باكستان.
خالد إبراهيم ثاني نيجيريا.
جهاد كرنياوان ايوب أندونيسيا. 
آدم اونجا محمد تركيا.
طه أحمد محمد بكري اليمن.
علي حسن عباس الفلبين.
تنوير أحمد بنجلادش.
أحمد الله ظفر خان أفغانستان.
محمد شاهد حسن بنجلادش.
أحمد محسن سالم اليمن.
أشرف الزمان بنجلادش.
سفيان عمر جيغا نيجيريا.
أبوبكر محمد إدريس نيجيريا.

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