محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

التغذية العلاجية تعد أحد العناصر الأساسية في العلاج الشامل للعديد من الأمراض والحالات الصحية المختلفة. فهي تهدف إلى استخدام الغذاء والعناصر الغذائية بشكل محسوب ومدروس للتأثير على الصحة وعلاج المشاكل الصحية المرتبطة بالتغذية. وتتضمن التغذية العلاجية تعديل نوعية وكمية الطعام المستهلكة وتوجيهات خاصة للعناصر الغذائية المهمة.

** لذلك سنلقي نظرة عامة في السطور القادمة على أهمية التغذية العلاجية في العلاج:

أولا: تعمل علي تحسين الحالة الصحية:

تعتبر التغذية العلاجية أداة قوية لتحسين الحالة الصحية بشكل عام. فمن خلال تناول الطعام الصحي والمتوازن يمكن تقوية الجهاز المناعي وتعزيز وظائف الجسم المختلفة مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض ويعزز الشفاء منها.



ثانيا: معالجة الأمراض المزمنة:

تعتبر التغذية العلاجية جزءًا مهمًا من إدارة الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم. فمن خلال اتباع نظام غذائي ملائم يمكن تحسين مستويات الكولسترول والسكر في الدم وبالتالي السيطرة على الحالة المرضية وتقليل المضاعفات المحتملة.



ثالثا: تساهم في دعم العلاج الدوائي:

قد تساعد التغذية العلاجية في تعزيز فعالية العلاج الدوائي. فبعض الأدوية قد تتفاعل مع بعض العناصر الغذائية وقد يؤثر نظام غذائي غير صحي على امتصاص الدواء واستفادة الجسم منه. لذا من خلال تعديل النظام الغذائي وفقًا لتوصيات العلاج الدوائي يمكن تحسين استجابة الجسم للأدوية وتعزيز فعاليتها.



رابعا: تخفيف الأعراض والتسهيلات:

قد يكون للتغذية العلاجية تأثير إيجابي على تخفيف الأعراض وتحسين جودة الحياة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة مثل الروماتيزم والتهاب الأمعاء العصبي. فمن خلال تجنب بعض الأطعمة التي تزيد من الالتهابات وتسبب تهيج الأعراض يمكن تحقيق تحسن ملموس في الراحة والتسهيلات اليومية.

خامسا: تعزيز الشفاء والتئام الجروح:

تلعب التغذية العلاجية دورًا هامًا في تعزيز الشفاء والتئام الجروح. فبعض العناصر الغذائية مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن تساهم في تجديد الأنسجة وتعزيز نمو الخلايا الصحية مما يسرع عملية التئام الجروح ويقلل من خطر العدوى.

سادسا: إدارة الوزن والتغذية السليمة:

يمكن أن تكون التغذية العلاجية أداة فعالة في إدارة الوزن والحفاظ على توازن صحي. فمن خلال تناول الطعام المناسب من حيث السعرات الحرارية والعناصر الغذائية يمكن التحكم في الوزن وتجنب المشاكل الصحية المرتبطة بالسمنة أو النقص الغذائي.



** مما سبق يتضح أن العناصر الغذائية يمكن أن تؤثر على الأدوية بعدة طرق، وفيما يلي بعض الأمثلة الشائعة لذلك:

١-امتصاص الدواء:

هناك بعض العناصر الغذائية التي يمكن أن تتداخل مع عملية امتصاص الدواء في الجهاز الهضمي. على سبيل المثال الكالسيوم الموجود في منتجات الألبان قد يتداخل مع امتصاص بعض المضادات الحيوية مما يقلل من فعاليتها. لذا يُفضل تجنب تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم في نفس الوقت الذي يتم فيه تناول هذه الأدوية.

٢-تأثير الطعام على السرعة ومدة عمل الدواء:

تناول الطعام قد يؤثرعلى سرعة امتصاص الدواء ومدة عمله في الجسم. فبعض الأدوية تحتاج إلى تناولها على معدة خاوية لضمان امتصاصها السريع وفعاليتها القصوى في حين أن بعض الأدوية تحتاج إلى تناولها مع الطعام للحد من الآثار الجانبية أو تحسين امتصاصها. لذا، ينبغي اتباع توصيات الطبيب أو الصيدلي المتعلقة بتناول الدواء مع أو بدون الطعام.

٣- تفاعلات الأدوية مع العناصر الغذائية:

قد يحدث تفاعل بين الأدوية وبعض العناصر الغذائية مما يؤثر على فعالية الدواء. على سبيل المثال الجريب فروت وعصيره يمكن أن يؤثر على عمل بعض الأدوية بزيادة تركيزها في الدم مما يزيد من خطر حدوث آثار جانبية. لذا، قد يكون من الضروري تجنب تناول الجريب فروت أو استشارة الطبيب قبل تناوله إذا كنت تتناول أدوية معينة.

من المهم أن تفهم أن هذه الأمثلة هي أمثلة عامة، وأن تأثير العناصر الغذائية على الأدوية يعتمد على نوع الدواء والعنصر الغذائي والجرعة المتناولة. لذا، من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول الأدوية مع الطعام أو تناول الأطعمة الغنية بعناصر غذائية معينة أثناء استخدام الأدوية. كما يمكن للمتخصصين في الرعاية الصحية تزويدك بمعلومات محددة حول التفاعلات المحتملة والتوصيات الخاصة بكل حالة.

وفي النهاية يمكننا القول إن التغذية العلاجية تلعب دورًا حيويًا في العلاج الشامل والوقاية من الأمراض. وذلك من خلال تناول الطعام الصحي والمتوازن وتعديل النظام الغذائي بما يتناسب مع الحالة الصحية وبالتالي يمكن تحقيق تحسين كبير في الصحة والعافية. ومع ذلك، ينبغي دائمًا استشارة أخصائي التغذية المؤهل للحصول على توجيهات محددة وشخصية لتلبية الاحتياجات الفردية والتأكد من تحقيق أفضل النتائج.