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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إرهاب المستوطنين لايتوقف.. اعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين وإحراق مركبتين

اجرام المستوطنين بحق الفلسطينيين
اجرام المستوطنين بحق الفلسطينيين
محمد على

أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر الثلاثاء، مركبتين فلسطينيتين في قرية مجدل بني فاضل، جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

أفادت مصادر، بأن مستوطنين اقتحموا المنطقة الشمالية من القرية، وأضرموا النار في مركبتين متوقفتين أمام منزلي مالكيهما الفلسطينيين.

ويأتي الاعتداء في سياق تصاعد هجمات المستوطنين بالضفة الغربية، إذ قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في تقرير صدر الاثنين، إن المستوطنين نفذوا 1369 اعتداء خلال أكتوب الماضي.

وأوضحت الهيئة أن عدد اعتداءات المستوطنين ارتفع بنسبة 111.6 بالمئة مقارنة بسبتمبر، الذي سجل 647 اعتداء.

وبلغ إجمالي اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية خلال أكتوبر 3133 اعتداء، استهدفت الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، وفق الهيئة.​​​​​​​​​​​​​​

ومنذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في أكتوبر/ 2023 في قطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بالتزامن مع تصاعد إرهاب المستوطنين.

وأسفرت هذه الاعتداءات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 1220 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا و350 آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 26 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.​​​​​​​

مستوطنون إسرائيليون مركبتين فلسطينيتين مجدل بني فاضل جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة

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