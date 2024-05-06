شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

أظهر الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه "مع شوبير" على قناة "أون سبورت"، اليوم، وجود أزمة تواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بسبب مركز الظهير الأيسر وبديل علي معلول في الفترة المقبلة.

شوبير أوضح: "الأهلي يواجه مشكلة أساسية في مركز الظهير الأيسر وعدم وجود بديل قوي لعلي معلول. كريم الدبيس قدم أداءً جيدًا، لكن يبدو أن ثقة كولر فيه قد تراجعت، وحاليًا لا يوجد بديل مناسب في الجهة اليسرى".

وأشار شوبير إلى أن الأهلي يواجه ارتباطات مهمة في الفترة المقبلة، بما في ذلك نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، وأبدى قلقه من إمكانية تحمل علي معلول لهذه الضغوطات.

وتحدث شوبير عن أهمية إراحة الظهيرين في أي فريق، مؤكدًا على ضرورة أن يأخذ كولر هذا الأمر بعين الاعتبار، كما تحدث عن مشكلة البدلاء في الأهلي وأهميتها في تحقيق الأداء المميز في المباريات.