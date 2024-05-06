عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الفني للاتحاد السكندري يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي غداً في الدوري

المدير الفني لفريق
المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري طارق العشري

أعلن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري طارق العشري، عن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي المقرر إقامتها غداً / الثلاثاء/ على ملعب استاد القاهرة، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.


ضمت قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي كلا من: المهدي سليمان ، عمر صلاح ، هشام صلاح ، مصطفى إبراهيم ، إسلام أبو سليمة ، كريم الديب ، شريف رضا ، محمود شبانة ، سيف تقا ، خالد الغندور، مورو ساليفو، عمر الوحش، ناصر ناصر، عمرو صالح، أحمد عادل ميسي، عبد الغني محمد، أحمد عيد، بيكالي أوبامي ، بنيجامين بواتينج ، مابولولو.


وقال طارق العشري - في تصريح صحفي اليوم /الإثنين/ - "نعمل بجد من أجل التحضير لهذا اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس قوي".


ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية سلم أسلحته بالكامل

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

ضربة قوية للأهلي..غياب نجم الفريق عن نهائي أفريقيا أمام الترجي

مصر تحذر الأطراف في الأراضي المحتلة من خطورة التصعيد الحالي

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العربية اتعجنت.. ننشر صور سيارة عصام صاصا بعد دهس شاب أعلى الدائري

ترشيحاتنا

قرار قضائي عاجل بشأن مطرب المهرجانات عصام صاصا

مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة برفح الفلسطينية

البرلمان العربي يحذر من اجتياح رفح وارتكاب جريمة إبادة جماعية جديدة

مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية

تعليق أمريكي بعد موافقة مجلس الحرب الإسرائيلي على عملية رفح

البيت الأبيض: صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل الوسيلة الوحيدة لتجنب اجتياح رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة.. شاهد

بعد الفسيخ والرنجة.. طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع

فستان مجسم.. مي سليم تثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

طريقة تحضير حلوى الليمون اللذيذة

فيديو

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ