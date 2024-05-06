المدير الفني للاتحاد السكندري يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي غداً في الدوري

أعلن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري طارق العشري، عن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي المقرر إقامتها غداً / الثلاثاء/ على ملعب استاد القاهرة، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.



ضمت قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي كلا من: المهدي سليمان ، عمر صلاح ، هشام صلاح ، مصطفى إبراهيم ، إسلام أبو سليمة ، كريم الديب ، شريف رضا ، محمود شبانة ، سيف تقا ، خالد الغندور، مورو ساليفو، عمر الوحش، ناصر ناصر، عمرو صالح، أحمد عادل ميسي، عبد الغني محمد، أحمد عيد، بيكالي أوبامي ، بنيجامين بواتينج ، مابولولو.



وقال طارق العشري - في تصريح صحفي اليوم /الإثنين/ - "نعمل بجد من أجل التحضير لهذا اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس قوي".



ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة.