مصطفى فتحي ولاكاي في الهجوم.. تشكيل بيراميدز لمواجهة فيوتشر بالدوري

كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، أعلن تشكيلة فريقه لمواجهة مودرن فيوتشر في الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل الأساسي:

أحمد الشناوي في حراسة المرمى

ومحمد حمدي، أسامة جلال، محمود مرعي، وكريم حافظ في خط الدفاع،

بينما يتكون خط الوسط من مصطفى فتحي، وليد الكرتي، بلاتي توريه، مهند لاشين، وفخري لاكاي، ويتولى فيستون ماييلي مهمة الهجوم.

وعلى مقاعد البدلاء يجلسون: شريف إكرامي، أحمد فتحي، أحمد توفيق، محمود دونجا، أحمد سامي، محمد رضا بوبو، إبراهيم عادل، عمر رمضان، دودو الجباس، ومروان حمدي.