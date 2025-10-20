شعبة المحاجر تكرم الشركات التي حققت 2 مليون دولار صادرات خلال 2025

عقدت شُعبة تُجَّار الرخام والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهُم قطاعها ضمن خطة التطوير التي تستهدفها الشُعبة خلال المرحلة القادمة.

وناقشت الشُعبة برئاسة محمد عارف أهمية المعرض الدولي" STONE AFRICA" المُتخصص في قطاع الرخام والجرانيت في دورته الأولى بمصر خلال الفترة من 23 حتى 25 من أكتوبر الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

كما ناقشت الشُعبة سُبُل تطوير هذا القطاع خلال الفترة القادمة من خلال بعض مقترحات مُنتسبيها والتي طلبها محمد عارف رئيس الشُعبة من الحضور ، بحيث تكون هناك تنمية حقيقية لهذا القطاع تتماشى مع رؤية مصر 2030.

واختار مجلس إدارة الشُعبة محمد رجب نائبًا أول للشُعبة خلفًا لصابر إمبابي الذي وافته المنية مؤخرًا لاستكمال هيئة مكتب الشُعبة.

وخلال الاجتماع كرّم محمد عارف كل من "طه خليل وعبد الرؤوف يونس" الذين خدما الشُعبة على مدار الـ 50 عامًا السابقة ؛ عرفانًا بجهودهما في خدمة قطاع المحاجر والجرانيت ، وهو الأمر الذي يستحق التقدير وتقديم الشكر لهما ليكونا نموذجًا للجيل الحالي والمستقبلي.

كما كرّم رئيس شُعبة المحاجر والجرانيت أصحاب بعض الشركات التي تخطت حجم صادراتها الـ 2 مليون دولار خلال العام الجاري؛ تشجيعًا من الشُعبة بما يجعلهم يبذلون مزيدًا الجهد والعمل لتحقيق طفرة جديدة في الصادرات المصرية تنفيذًا للتوجهات الرئاسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويًا.