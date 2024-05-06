وصول عدد من المصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح البري.. فيديو

رصدت كاميرا إكسترا نيوز، وصول عدد من المصابين الفلسطينيين للجانب المصري عبر معبر رفح البري.

وأكد مراسل قناة "إكسترا نيوز " أن معبر رفح يعمل بكامل طاقته منذ ساعات الصباح الأولى وعلى مدار 24 ساعة.

وأوضح أن سيارات الإسعاف الموجودة فيه تستقبل عددا من المصابين من الجانب الآخر لتلقي أشكال الرعاية الطبية كافة، من خلال الأطقم الطبية المتواجدة في معبر رفح، ومن ثم يتم التعامل معها.

وتابع: "تعمل مصر على قدم وساق لإدخال مزيد من المساعدات عن طريق الضغط على الدول المعنية للضغط على دولة الاحتلال للسماح بإدخال المزيد من المساعدات وإزالة كل العراقيل لدخول هذه المساعدات لقطاع غزة".