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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق أمريكي بعد موافقة مجلس الحرب الإسرائيلي على عملية رفح

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية،  اليوم الاثنين، عن موافقة مجلس إدارة الحرب الليلة الماضية على عملية رفح بالإجماع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ العملية خلال أيام قليلة.

وأضافت الصحيفة أنه بمجرد أن يبدأ إخلاء السكان، من المتوقع أن تبدأ العملية في غضون أيام قليلة.

وأشارت إلى أن العملية ستكون إجراء محدودا، وستسمح لإسرائيل بالعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وفي وقت لاحق، أفادت حركة حماس بأن "الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على مناطق بشرق رفح قرب أحياء تلقت أوامر إخلاء".

كانت محطة إذاعة إسرائيلية قالت، اليوم الاثنين، إن القوات الإسرائيلية بدأت إجلاء المدنيين الفلسطينيين من منطقة رفح قبل هجوم محتمل على المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة، قد تشمل عملية الإخلاء نحو 100 ألف فلسطيني.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي قام "بتوسيع المنطقة الإنسانية في المواصي لاستيعاب المستويات المتزايدة من المساعدات المتدفقة إلى غزة. وتشمل هذه المنطقة الإنسانية الموسعة مستشفيات ميدانية وخيامًا وكميات متزايدة من الغذاء والمياه والأدوية والإمدادات الإضافية".

يأتي ذلك فيما قالت صحف دولية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث إلى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو هذا المساء بعد أوامر إسرائيل لإخلاء مناطق في رفح.

كما أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن هو أفضل وسيلة للحفاظ على حياتهم وتجنب اجتياح رفح.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مدير وكالة المخابرات الأمريكية المركزية سي آي إيه  ويليام بيرنز سيبقى في العاصمة القطرية الدوحة وذلك لمحاولة إنقاذ مفاوضات وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى.

مجلس إدارة الحرب رفح صفقة تبادل الاسرى حماس

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