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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

توجيهات رئاسية.. رعاية طبية واجتماعية ومنح جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة

صدى البلد

تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا، بملف تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وقد جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل عيد العمال الأخير، مباشرة وصريحة لوزارة العمل في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا، وخلال الفترة من 2014 ، وحتى 2023، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة.

 

  • منحة رئاسية استثنائي

 تم صرف 4,586 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا، منها 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحيّة للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة.

  • رعاية اجتماعية وصحية..

خلال الفترة من 1-1-2023 حتى الآن بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحيّة لتلك الفئة، من المسجلين عن طريق المقاولين، بقواعد البيانات لدى الوزارة بكافة المحافظات، 809 ملايين و 46 ألفًا و 218 جنيهًا على الرعاية الاجتماعية والصحيّة، استفاد منها 289 ألفًا و 125 عاملا. كما تم تقديم رعاية صحية وطبية تضم "كشف وعلاج وتحاليل" بواقع 2 مليون و 874 ألفًا و 875 جنيهًا، استفاد منها 12 ألفًا و 378 عاملا. وبلغ إجمالي تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 13 مليونًا و 32 ألفًا و 670 جنيهًا استفاد منها 113 من العمال المسجلين وأسرهم.

  • منح جديدة..

قرر وزير العمل حسن شحاتة، في بداية العام الجاري 2024، استحداث منحتين يُضافون إلى المنح، ليصبح إجمالي المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 منح. كما تقرر صرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.

  • المنصة الإلكترونية..

يعمل المختصون بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمي بالوزارة، على الانتهاء من الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل، بشأن إطلاق "المنصة الإلكترونية"، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيا مع سياسات "الوزارة" نحو التحول الرقمي، بهدف مكننة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، على المقاولين، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير مُنتظمة، وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل. كما أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة تضمن صحة ودقة قاعدة البيانات، مما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

  • التعاقد مع شركة طبية

 تستهدف الوزارة خلال عام 2024، التعاقد المركزيُّ مع إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الطبية لتقديم الخدمة الشاملة لدى أكثر من 2500 مقدّم خدمة من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة، وصيدليات على مستوى الجمهورية، للعمالة غير المنتظمة المستفيدين من خدمات الرعاية، والمسجلين بقواعد البيانات المركزية بـالوزارة على مستوى جميع مديريات العمل بـالمحافظات.

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