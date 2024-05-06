قرار قضائي عاجل بشأن مطرب المهرجانات عصام صاصا

تطورات وتفاصيل جديدة في واقعة ضبط عصام صاصا مطرب المهرجانات الشهير، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات مع مطرب المهرجانات عصام صاصا المتهم بصدم شخص على الطريق الدائري بنطاق دائرة قسم الطالبية.

إخلاء سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا

وقررت النيابة استمرار التحفظ على مطرب المهرجانات عصام صاصا، مع عرضه باكر على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان متعاطيا للمواد المخدرة أو الكحوليات من عدمه، حيث تستكمل النيابة التحقيقات في الواقعة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الملابسات الكاملة لاتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا بدهس شاب اعلى الطريق الدائري بالطالبية.

وافادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة ان المطرب اثناء سيره اعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به بسيارته وأطاح به لعدة أمتار وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة ونقلت سيارة الاسعاف الشاب المصاب الى المستشفى الا انه فارق الحياة وتبين من فحص متعلقاته انه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية الى مسرح البلاغ وتم القاء القبض على عصام صاصا وأخطرت مستشفى الهرم القسم بوفاة الشاب متأثرا باصاباته وجروحه جراء التصادم فتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتولت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية ترحيل مطرب المهرجانات عصام صاصا الى سراي نيابة العمرانية للتحقيق معه في الحادث بتهمة القتل الخطأ، وعن نفي مدير اعمال عصام صاصا للحادث قال مصدر أمني ان ما قاله مجرد تجميل للحقيقة وانه باعتباره مدير اعمال يحاول تدارك الأمر.

وتواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع مطرب المهرجانات عصام صاصا في اتهامه بدهس شاب اعلى الطريق الدائري بالطالبية، حيث قررت النيابة عرض المتهم عصام صاصا على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من دمائه واجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه ومدى تيقظه وقت الحادث.