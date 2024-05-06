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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العربية اتعجنت.. ننشر صور سيارة عصام صاصا بعد دهس شاب أعلى الدائري

سيارة عصام صاصا
سيارة عصام صاصا

حصل "صدى البلد" على صور سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا التي دهس بها شاب اعلى الطريق الدائري صباح اليوم بمنطقة الطالبية. 

وأوضحت الصور تهشم مقدمة السيارة "الكبوت" تماما نتيجة الاصطدام بجسد المجني عليه ثم الارتطام بالحاجز الخرساني وسط الطريق.

وتواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع مطرب المهرجانات عصام صاصا في اتهامه بدهس شاب اعلى الطريق الدائري بالطالبية. 

وقررت النيابة عرض المتهم عصام صاصا على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من دمائه واجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه ومدى تيقظه وقت الحادث. 

وكشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة الملابسات الكاملة لاتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا بدهس شاب اعلى الطريق الدائري بالطالبية. 

 

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لجنة فنية من المرور تفحص سيارة عصام صاصا بعد دهس شاب أعلى الدائري

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تحليل مخدرات.. إجراء عاجل من النيابة بحق عصام صاصا بعد دهس شاب

وافادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة ان المطرب اثناء سيره اعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به بسيارته وأطاح به لعدة أمتار وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة ونقلت سيارة الاسعاف الشاب المصاب الى المستشفى الا انه فارق الحياة وتبين من فحص متعلقاته انه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية الى مسرح البلاغ وتم القاء القبض على عصام صاصا وأخطرت مستشفى الهرم القسم بوفاة الشاب متأثرا باصاباته وجروحه جراء التصادم فتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتولت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية ترحيل مطرب المهرجانات عصام صاصا الى سراي نيابة العمرانية للتحقيق معه في الحادث بتهمة القتل الخطأ.

وعن نفي مدير اعمال عصام صاصا للحادث قال مصدر أمني ان ما قاله مجرد تجميل للحقيقة وانه باعتباره مدير اعمال يحاول تدارك الأمر.

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