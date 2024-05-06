لجنة فنية من المرور تفحص سيارة عصام صاصا بعد دهس شاب أعلى الدائري

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة انتداب لجنة فنية من مهندسي الإدارة العامة للمرور بالجيزة لفحص سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا عقب دهسه شاب أعلى الطريق الدائري.

وكلفت النيابة اللجنة بفحص السيارة ومدى سلامة الفرامل وإعداد تقرير فنى بملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

وتحفظت قوات أمن الجيزة على سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا في حجز السيارات بقسم شرطة الطالبية لحين انتهاء تحقيقات النيابة في اتهامه بدهس شاب أعلى الطريق الدائري وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة لاتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

وأفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة ان المطرب أثناء سيره أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به بسيارته وأطاح به لعدة أمتار وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب الى المستشفى إلا أنه فارق الحياة وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية الى مسرح البلاغ وتم القاء القبض على عصام صاصا وأخطرت مستشفى الهرم القسم بوفاة الشاب متأثرا بإصاباته وجروحه جراء التصادم فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتولت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية ترحيل مطرب المهرجانات عصام صاصا الى سراي نيابة العمرانية للتحقيق معه في الحادث بتهمة القتل الخطأ.

وعن نفي مدير أعمال عصام صاصا للحادث قال مصدر أمني إن ما قاله مجرد تجميل للحقيقة وانه باعتباره مدير أعمال يحاول تدارك الأمر.