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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

بعد دهسه شابا أعلى الدائري.. أمن الجيزة يتحفظ على سيارة عصام صاصا

صدى البلد

تحفظت قوات أمن الجيزة على سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا في حجز السيارات بقسم شرطة الطالبية لحين انتهاء تحقيقات النيابة في اتهامه بدهس شاب أعلى الطريق الدائري وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة. 

 

ورحلت قوات قسم شرطة الطالبية مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى قسم شرطة الطالبية للتحقيق معه في اتهامه بدهس شاب على الطريق الدائري بمنطقة الطالبية. 

 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة لاتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية. 

 

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ترحيل عصام صاصا إلى النيابة للتحقيق معه في دهس شاب أعلى الدائري

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دهس شابًا وهو بيعدي الطريق.. القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا في الطالبية

وأفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة ان المطرب أثناء سيره أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به بسيارته وأطاح به لعدة أمتار وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب الى المستشفى إلا أنه فارق الحياة وتبين من فحص متعلقاته انه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر. 

 

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية الى مسرح البلاغ وتم القاء القبض على عصام صاصا والتحفظ على سيارته واقتياده الى قسم شرطة الطالبية ووضع السيارة بحجز السيارات بالقسم وأخطرت مستشفى الهرم القسم بوفاة الشاب متأثرا باصاباته وجروحه جراء التصادم فتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

 

وتولت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية ترحيل مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى سراي نيابة العمرانية للتحقيق معه في الحادث بتهمة القتل الخطأ.

 

وعن نفي مدير أعمال عصام صاصا للحادث قال مصدر أمني إن ما قاله مجرد تجميل للحقيقة وأنه باعتباره مدير أعمال يحاول تدارك الأمر.  

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