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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دهس شابًا وهو بيعدي الطريق.. القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا في الطالبية

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة لاتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية. 

 

وأفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أن المطرب أثناء سيره أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به بسيارته وأطاح به لعدة أمتار وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر. 

 

 

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حقيقة القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا لدهس شاب أعلى الدائري

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مهرجان مخل.. عصام صاصا أمام نيابة الهرم بسبب هبوسك بشفة وشفة

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية إلى مسرح البلاغ وتم إلقاء القبض على عصام صاصا والتحفظ على سيارته واقتياده إلى قسم شرطة الطالبية ووضع السيارة بحجز السيارات بالقسم وأخطرت مستشفى الهرم القسم بوفاة الشاب متأثرا بإصاباته وجروحه جراء التصادم فتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

 

وتولت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية ترحيل مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى سراي نيابة العمرانية للتحقيق معه في الحادث بتهمة القتل الخطأ.

وعن نفي مدير أعمال عصام صاصا للحادث قال مصدر أمني إن ما قاله مجرد تجميل للحقيقة وأنه باعتباره مدير أعمال يحاول تدارك الأمر.

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حقيقة القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا لدهس شاب أعلى الدائري

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