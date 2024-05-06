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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حقيقة القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا لدهس شاب أعلى الدائري

صدى البلد

كشف مدير أعمال مطرب المهرجانات عصام صاصا عن إلقاء القبض عليه بتهمة دهس شاب أعلى الطريق الدائري بالمنيب ومؤكدا أنه مجرد شاهد على الحادث فقط وتوقف لمساعدة المصاب بعد انقلاب سيارته.

وقال معاذ مدير أعمال صاصا أنهما أثناء عودتهما من إحياء حفل انصرف قبلهما ضابط كان من حضور الحفل وتتبعاه بسيارتهم أعلى الطريق الدائري فشاهدا سيارته تنقلب بسبب اصطدامها بأخرى فتوقفا على الفور لمساعدته والاطمئنان عليه وظلا بجواره حتى نقلته سيارة الإسعاف الى المستشفى وتوجه عصام صاصا إلى قسم الشرطة للادلاء بشهادته حول كيفية وقوع الحادث وتحديد صاحب السيارة المخطئة.

وأضاف مدير أعمال صاصا أنهم سينصرفون حالا من ديوان قسم الشرطة عقب انتهاء الإجراءات ولا صحة لأي ما تردد عن إلقاء القبض على صاصا بتهم  قال أو دهس شاب.

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