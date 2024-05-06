تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

حادث عصام صاصا.. تصدر مطرب المهرجانات عصام صاصا، حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك عقب القبض عليه بتهمة دهس شاب أعلى الطريق الدائري، صباح اليوم الأثنين 6 من مايو الجاري، بمنطقة الطالبية، لتقوم قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية بترحيل عصام صاصا إلي سراي نيابة العمرانية للتحقيق معه في الحادث بتهمة الق.تل الخطأ.

تفاصيل حادث عصام صاصا

ووفقًا للتحريات، فإن مطرب المهرجانات عصام صاصا أثناء سيره أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية، فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به بسيارته وأطاح به لعدة أمتار، وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى.

وفارق الشاب الحياة، وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر، وانتقلت قوة أمنية من مباحث غرب الجيزة ومباحث الطالبية إلي مسرح البلاغ وتم إلقاء القبض على عصام صاصا، وقام مستشفى الهرم بإخطار القسم بوفاة الشاب متأثرا بإصابته وجروحه جراء التصادم فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

عصام صاصا

عرض عصام صاصا على مصلحة الطب الشرعي

وانتشرت صور لحادث عصام صاصا أعلي كوبري الدائري بمنطقة الطالبية، وظهرت في الصور سيارة عصام صاصا والتي تحطمت بشكل كامل من الجهة الأمامية نتيجة الاصطدام القوي بالشاب ثم الارتطام بالحاجز الخرساني في وسط الطريق، وتم التحفظ علي السيارة من قبل الأجهزة الأمنية.

وقررت النيابة عرض مطرب المهرجانات عصام صاصا على مصلحة الطب الشرعي، وذلك لأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات، لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، ومدى تيقظه وقت الحادث.

الضحية أب ل4 أولاد

وسيطرت حالة كبيرة من الحزن على أسرة ضحية حادث سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا، أعلى الطريق الدائري بالمنيب، وكشفت والدة الضحية في تصريحات لها عن تفاصيل تعرض نجلها لهذا الحادث أثناء اتجاهه إلى عمله في الصباح الباكر، وكونه تعرض للدهس خلال عبوره الطريق.

وكشفت والدة الضحية، إن نجلها لديه 4 أولاد وكان متجهًا في الصباح إلي "لقمة عيشه"، وعقبت: "مش مصدقة إن ابني مات ومقولتش لمراته عشان خايفة عليها من الصدمة.. عيال ابني هيعيشوا إزاي من بعده ده غلبان ومكنش عنده غير لقمة عيشه، أصغر عيل فيهم عنده 3 سنين، أنا مش هتنازل عن حق ابني عشان أرواح الناس مش لعبة".

مقدرتش ادخل المشرحة

وتابعت والدة الضحية: "مقدرتش أدخل المشرحة أشوف الجثة، بعد ما قالولي ابنك في المشرحة وقعت من طولي ومقدرتش أدخل أشوفه، كان نفسي أشوفه وآخر مرة شوفته فيها من أسبوع، الناس بلغوني الصبح إن ابني مات في حادث على الطريق وأهل عصام صاصا كانوا معايا الصبح، وأنا معرفهمش وجابوني لحد المستشفى بس مقالوليش إن ابنهم اللي صدم ابني".

والدة الضحية

العقوبة المنتظرة لعصام صاصا

وفي سياق متصل، يعاقب قانون العقوبات مرتكبى جرائم القتل أو الإصابة الخطأ، وتختلف العقوبة حسب حجم الجرم الذي ارتكبه، ووفقًا لقانون العقوبات نصت المادة 238 من قانون العقوبات على: "أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

عصام صاصا

عصام صاصا هو مطرب مهرجانات ولد في منطقة فيصل في عزبة البراجيل، ويبلغ من العمر 26 عامًا، وحققت مهرجانات عصام صاصا شهرة واسعة لمحبي المهرجانات، وكانت له تجربة سينمائية وهو فيلم "أسود ملون"، من بطولة رنا رئيس، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، الفيلم من تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج حسن البلاسي، وإنتاج أحمد سمير.