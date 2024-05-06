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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة سائق دهسته سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا أعلى الطريق الدائري عقب مناظرة الجثمان وكلفت النيابة مفتش الصحة بالكشف الظاهرى وإعداد تقرير بالوفاة.

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع مطرب المهرجانات عصام صاصا في اتهامه بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية. 

قررت النيابة عرض المتهم عصام صاصا على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه ومدى تيقظه وقت الحادث. 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة لاتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية. 

أفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أن المطرب اثناء سيره أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به بسيارته وأطاح به لعدة أمتار وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة ونقلت سيارة الاسعاف الشاب المصاب الى المستشفى الا انه فارق الحياة وتبين من فحص متعلقاته انه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر. 

 

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دهـ ــس شابا بسيارته.. ننشر صورة رخصة قيادة مطرب المهرجانات عصام صاصا

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العربية اتعجنت.. ننشر صور سيارة عصام صاصا بعد دهس شاب أعلى الدائري

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية الى مسرح البلاغ وتم القاء القبض على عصام صاصا وأخطرت مستشفى الهرم القسم بوفاة الشاب متأثرا باصاباته وجروحه جراء التصادم فتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

تولت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية ترحيل مطرب المهرجانات عصام صاصا الى سراي نيابة العمرانية للتحقيق معه في الحادث بتهمة القتل الخطأ.

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نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

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