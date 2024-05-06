يتأثر السلوك البشري بالغرائز و والعقل يقاوم التغيير ..تعرف على أهم أفكار فرويد

في يومنا هذا، نحتفل بذكرى ميلاد أحد أبرز علماء النفس في القرن العشرين، الدكتور سيجموند فرويد.

وُلد في مثل هذا اليوم، 6 مايو 1856، وكان طبيبًا نمساويًا من أصل يهودي، يُعتبر فرويد مؤسس علم التحليل النفسي والنفسية الحديثة، واشتهر بنظرياته حول العقل واللاوعي، مما جعل شخصيته وأعماله دائمًا مثارًا للجدل.

كشفت بعض الكتب والدراسات التي تمت كتابتها عن هذا العالم العظيم عن بعض جوانب حياته السرية، على الرغم من أن الكثير من حياته بقيت سرًا. قدم فرويد العديد من الدراسات والكتب المهمة، بما في ذلك كتاب "تفسير الأحلام"، واقترح أفكارًا ورؤى مهمة تظل حتى اليوم من أبرز النظريات العلمية في مجال علم النفس.

ومن بين أهم أفكاره:

- نظرية التحليل النفسي: وهي نظرية تهتم بتنظيم الشخصية وطرق علاج الأمراض النفسية. تم وضع هذه النظرية في نهاية القرن التاسع عشر وشهدت العديد من التحسينات على مر الزمن.

- التحليل النفسي للشخصية: تقول هذه النظرية إن سلوك الإنسان ناتج عن تفاعلات بين ثلاثة جوانب في العقل، وهي معروفة بنظرية فرويد الهيكلية للشخصية. تركز هذه النظرية بشكل كبير على دور الصراعات النفسية اللاوعي في تشكيل السلوك والشخصية.

سيجموند فرويد

- يعتقد فرويد أيضًا أن السلوك البشري يتأثر بالغرائز، مثل غريزة الحياة وغريزة الموت. تعني غريزة الحياة الرغبة في البقاء والاهتمام بالاحتياجات الأساسية مثل الطعام والإنجاب والحب.

- يرون فرويد أن العقل البشري عادةً ما يقاوم التغيير ويعتبر كل شيء جديد مخيفًا لأنه غير مألوف ولم يتعرض له من قبل. استنتج هذا من خلال عمله في التحليل النفسي.

- تقاوم عقولنا وسلوكياتنا التغيير بطبيعتها، حيث يُشعرنا كل ما هو جديد بالخوف والمقاومة، حتى إذاكان التغيير إلى الأفضل. قد استنتج فرويد وجود مبدأ المقاومة، وكان على حق في ذلك. وقد تمكن أيضًا من اكتشاف الأدوات اللازمة للتغلب على قوة المقاومة المتعلقة بتعطيل حياة الفرد والمجموعة.

- اكتشف فرويد أن عملية التفكير، التي تتضمن التخيل والتمني، تكون مُرضية في حد ذاتها. لاحظ المعالجون والمحللون النفسيون أن التخيل في بعض الأحيان يكون أكثر إشباعًا عقليًا وجسديًا من تحقيق الفعل نفسه. ومن هنا استفاد علماء الأعصاب من نظرية فرويد التي تفسر محاولات الإنسان في تخيل الأشياء قبل تحقيقها.