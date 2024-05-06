عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يتأثر السلوك البشري بالغرائز و والعقل يقاوم التغيير ..تعرف على أهم أفكار فرويد

صدى البلد

في يومنا هذا، نحتفل بذكرى ميلاد أحد أبرز علماء النفس في القرن العشرين، الدكتور سيجموند فرويد. 

وُلد في مثل هذا اليوم، 6 مايو 1856، وكان طبيبًا نمساويًا من أصل يهودي،  يُعتبر فرويد مؤسس علم التحليل النفسي والنفسية الحديثة، واشتهر بنظرياته حول العقل واللاوعي، مما جعل شخصيته وأعماله دائمًا مثارًا للجدل.

 

كشفت بعض الكتب والدراسات التي تمت كتابتها عن هذا العالم العظيم عن بعض جوانب حياته السرية، على الرغم من أن الكثير من حياته بقيت سرًا. قدم فرويد العديد من الدراسات والكتب المهمة، بما في ذلك كتاب "تفسير الأحلام"، واقترح أفكارًا ورؤى مهمة تظل حتى اليوم من أبرز النظريات العلمية في مجال علم النفس.

 

 ومن بين أهم أفكاره:

- نظرية التحليل النفسي: وهي نظرية تهتم بتنظيم الشخصية وطرق علاج الأمراض النفسية. تم وضع هذه النظرية في نهاية القرن التاسع عشر وشهدت العديد من التحسينات على مر الزمن.

- التحليل النفسي للشخصية: تقول هذه النظرية إن سلوك الإنسان ناتج عن تفاعلات بين ثلاثة جوانب في العقل، وهي معروفة بنظرية فرويد الهيكلية للشخصية. تركز هذه النظرية بشكل كبير على دور الصراعات النفسية اللاوعي في تشكيل السلوك والشخصية.

سيجموند فرويد

- يعتقد فرويد أيضًا أن السلوك البشري يتأثر بالغرائز، مثل غريزة الحياة وغريزة الموت. تعني غريزة الحياة الرغبة في البقاء والاهتمام بالاحتياجات الأساسية مثل الطعام والإنجاب والحب.

- يرون فرويد أن العقل البشري عادةً ما يقاوم التغيير ويعتبر كل شيء جديد مخيفًا لأنه غير مألوف ولم يتعرض له من قبل. استنتج هذا من خلال عمله في التحليل النفسي.

- تقاوم عقولنا وسلوكياتنا التغيير بطبيعتها، حيث يُشعرنا كل ما هو جديد بالخوف والمقاومة، حتى إذاكان التغيير إلى الأفضل. قد استنتج فرويد وجود مبدأ المقاومة، وكان على حق في ذلك. وقد تمكن أيضًا من اكتشاف الأدوات اللازمة للتغلب على قوة المقاومة المتعلقة بتعطيل حياة الفرد والمجموعة.

- اكتشف فرويد أن عملية التفكير، التي تتضمن التخيل والتمني، تكون مُرضية في حد ذاتها. لاحظ المعالجون والمحللون النفسيون أن التخيل في بعض الأحيان يكون أكثر إشباعًا عقليًا وجسديًا من تحقيق الفعل نفسه. ومن هنا استفاد علماء الأعصاب من نظرية فرويد التي تفسر محاولات الإنسان في تخيل الأشياء قبل تحقيقها.

سيجموند فرويد الامراض النفسية السلوك البشري العقل البشري النظريات العلمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العربية اتعجنت.. ننشر صور سيارة عصام صاصا بعد دهس شاب أعلى الدائري

مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية سلم أسلحته بالكامل

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

ضربة موجعة لـ الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا.. تفاصيل

قرار قضائي عاجل بشأن مطرب المهرجانات عصام صاصا

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

لقطات ترصد استهداف الاحتلال لمخازن المساعدات في الجانب الفلسطيني من معبر رفح

مساعي مصر لاحتواء الأزمة داخل قطاع غزة.. إشادات عالمية لا تتوقف

استمرت نصف ساعة.. انتهاء المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو

أفراح واستقبالات عيد القيامة بإيبارشية السويس.. صور

الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة الشوكة وحي السلام شرقي مدينة رفح

قدم طلب واتوافق عليه.. تفاصيل دخول شقيق محيي إسماعيل دار رعاية المهن التمثيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتأثر السلوك البشري بالغرائز و والعقل يقاوم التغيير ..تعرف على أهم أفكار فرويد

فستان مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة.. شاهد

بعد الفسيخ والرنجة.. طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع

فستان مجسم.. مي سليم تثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ