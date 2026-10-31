روجينا تخطف الأنظار في أحدث إطلالة

شاركت الفنانة روجينا صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت روجينا بإطلالة كاجوال أنيقة ولوك ميك اب يبرز جمال ملامحها، وبرفقتها كلب ابيض صغير.

وعلى الجانب الفنى، شوقت روجينا جمهورها لمسلسلها الجديد المقرر عرضه فى موسم رمضان، مؤكدة أنها اختارت تجربة جديدة ومختلفة عن أعمالها السابقة.

وأضافت روجينا أن العمل يتكون من 15 حلقة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الدراما يساعد على تقديم أحداث مكثفة وجذابة دون شعور المشاهد بالملل، بينما لا تزال تفاصيل المسلسل وتفاصيل الشخصية التى تقدمها سرية.

وتحدثت روجينا عن زوجها الدكتور أشرف زكى، مؤكدة أنه صاحب فضل كبير عليها، وأنه كان دائمًا السند والداعم لها فى مشوارها الفنى.

وأشارت إلى أن أشرف زكى آمن بموهبتها منذ البداية، ولا يزال يدعمها ويقف بجانبها فى خطواتها الفنية، واصفة إياه بأنه رفيق رحلتها وحبيب العمر.