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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

بعد الفسيخ والرنجة.. طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع

صدى البلد

قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تحضير عصير الليمون  بالنعناع بعد تناول الفسيخ والرنجة.

مقادير :
4 حبات ليمون مقشرين
1 ليتر ماء مثلج نعناع أخضر حسب الرغبة (طازج)
سكر حسب الرغبة

طريقة التحضير :

اغسلي الليمون جيداً وقطعيه إلى أرباع.

ضعي الليمون في الخلاط مع القليل من النعناع والسكر ومن ثم ضيفي نصف كمية الماء إلى الليمون في الخلاط.

قومي بخلط الليمون مع الماء والنعناع بشكل جيد ومن ثم خذي خليط الليمون وصفيه داخل وعاء كبير. قومي بإعادة كمية الليمون المتبقية إلى الخلاط وضيفي باقي كمية الماء والسكر إلى الليمون ومن ثم قومي بخلط المكونات مرة ثانية.

خذي العصير وصفيه مرة ثانية فوق الكمية الأولى ومن ثم تخلصي مما تبقى من بقايا الليمون.

اسكبي العصير بأكواب التقديم وضفي إليه الثلج.

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