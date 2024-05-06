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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة.. شاهد

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

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وأطلت لقاء الخميسي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأبيض، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت لقاء الخميسي، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها..

كما اختارت لقاء الخميسي، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الشعر المبلل لتتناسب مع ظهورها. 

وإليكم صور لقاء الخميسي 

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