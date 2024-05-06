مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

كشف الإعلامى محمد الليثى أن هناك تقارير كثيرة ورغم أن إعلاميين كبار تحدثوا خلال الفترة الماضية عن اقتراب تجديد عقد النجم التونسي علي معلول مع النادي الأهلي ، ورغم أن هؤلاء الإعلاميين ذهبوا إلى أن مسئولي القلعة الحمراء أتفقوا مع معلول على التجديد وسيتم الإعلان بعد نهائي أفريقيا إلا أن مصادرنا في الأهلي أكدت لنا عكس ذلك.



وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا " مصادرنا في القلعة الحمراء قالت إن ما تردد على مدار الإيام الماضية بشأن إتفاق الأهلي مع معلول على جميع تفاصيل العقد الجديد أنباء غير صحيحة رغم أنها جاءت على لسان العديد من الإعلاميين الكبار ومنهم من إرتدوا قميص الأهلي قبل ذلك الذين أعلنوا أن تألق معلول خلال الفترة الأخيرة وتحديداً في مباراتي مازيمبي والجونة جعل إدارة النادي تُسارع وتتفق مع اللاعب على التجديد لمدة موسمين مقبلين ".

وأشار محمد الليثى " لم يعقد مسئولو الأهلي جلسات مُكثفة مع علي معلول مؤخراً لتجديد عقده ..بالعكس ..كانت هناك جلسة واحدة بين الطرفين منذ عدة أشهر تم خلالها الإتفاق على عدم تجديد عقد النجم التونسي ليرحل بنهاية الموسم الجاري ".

وتابع محمد الليثى " أن كل طرف مُتفهّم تماماً وجهة نظر الطرف الأخر ولم يحدث أي خلاف بشأن الرحيل ، فاللاعب يرغب في الحصول على عقد مالي كبير يُنهي به مشواره الكروي وأمامه بالفعل عروض جادة من السعودية وقطر تصل قيمة العرض الواحد لما يقرب من 3 مليون دولار في الموسم الواحد وهو مبلغ لن يحصل معلول على نصفه لو أستمر في الأهلي ".

وأضاف محمد الليثى " يرغب معلول في الرحيل كذلك من أجل الإبتعاد عن الضغوط الجماهيرية التي صاحبت مشواره الكروي خلال تجربته بالصفاقسي التونسي قبل أن تتضاعف هذه الضغوط في الأهلي الذي لعب له 8 مواسم منذ 2016 شهدت تحقيق 19 بطولة قارية ومحلية حتى الآن ويتفق كثيرون على أن معلول قدم كل ما لديه للفريق وأن عطاءه سيتراجع بكل تأكيد المواسم المقبلة بسبب عامل السن (34 عاماً) ، لذا من الأفضل رحيله بنهاية الموسم الجاري والإكتفاء بتجربته التي لا يختلف أحد على نجاحها ".

واختتم محمد الليثى حديثة " أن قرار إدارة الأهلي بعدم تجديد عقد معلول لم يتغيّر حتى بعد إصابة محمد شكري ظهير الفريق المُعار لنادي سيراميكا كليوباترا بالرباط الصليبي حيث إتفق الأهلي مع شكري على العودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ستؤجل عودته للملاعب لأواخر العام الجاري وأن إدارة القلعة الحمراء لديها حلول كثيرة لتدعيم الجبهة اليسرى بعد رحيل معلول بنهاية الموسم الجاري ولحين عودة محمد شكري من إصابة الصليبي، من بينها الإعتماد على كريم الدبيس وأستعادة رأفت خليل ومحمد أشرف من زد بجانب توظيف أكثر من لاعب بالأهلي في هذا المركز أمثال عمر كمال وكريم فؤاد".