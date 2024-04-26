عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا..هل يفعلها رجال القلعة الحمراء؟

الأهلي ومازيمبي
الأهلي ومازيمبي

لحظة بلحظة  مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يترقب عشاق القلعة الحمراء، هذه المواجهة النارية والحاسمة في مشوار كتيبة السويسري مارسيل كولر، نحو النجمة الثانية عشرة.

الاهلي 

مباراة الاهلي ومازيمبي

تعد مواجهة بين فريقين من الأكبر في القارة السمراء، فالأحمر يسعى للتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 11 مرة، بينما منافس اليوم، يأتي في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب متساويًا مع الزمالك.

تشكيل الاهلي بمباراة مازيمبي

لم يشهد تشكيل الأهلي لمباراة مازيمبي الليلة تغييرات كثيرة، حيث دفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بالعناصر المتوقعة للمباراة.

نجمان يهددان بقاء كهربا بـ الأهلي| مفاجاة في انتظار المارد الأحمر بـ كأس العالم للأندية 2025

محمد التاجي: أنا حفيد عبد الوارث عسر.. وكنت سكرتيره الشخصي بأواخر أيامه |فيديو

ويضم التشكيل كلاً من: مصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ووسام أبو علي.

تشكيل مازيمبي الرسمي أمام الأهلي

جاء تشكيل مازيمبي أمام الأهلي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، كما يلي:
في حراسة المرمى: إليون فاتي.
في خط الدفاع: إبراهيما كيتا، وجونسون أتيبو، وإرنست لوزولو، وماجلوار نتامبوي.
في خط الوسط: بواز نجالاولوما، وسوزي زيمانجا، وجلودي ليكونزا.
في خط الهجوم: فيليبي كينزومبي، وجويل بيا، وأوسكار كيتوبا.

الاهلي 

تردد قناة beIN Sports 6 الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي على النايل سات

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي على قناة بي إن سبورت 6 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 11054.
معدل الاستقطاب: v.
معدل الترم يز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

وتذاع المباراة أيضًا عبر قناة "أون تايم سبورت1" على البث الأرضي، بتعليق أمير محروس.

التعادل يحسم لقاء الذهاب بين الأهلي ومازيمبي

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف، لقاء الذهاب للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره مازيمبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الكونغولي، يوم السبت الماضي.

مباراة الأهلي ومازيمبي مباراة الأهلي تشكيل الاهلي بمباراة مازيمبي تشكيل مازيمبي الرسمي أمام الأهلي تردد قناة beIN Sports 6 الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي على النايل سات beIN Sports 6 التعادل يحسم لقاء الذهاب بين الأهلي ومازيمبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير

بعد انقلاب سيارته.. الكشف عن حجم إصابة بن غفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

بسبب الصواعق| توقف مباراة صن داونز والترجي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

لا عزمته ولاأعرفه.. بدرية طلبة تعلق على ظهورها مع صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب تايوان

موضوعات متعلقة

دون شكوى| موعد ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات.. وحقيقة منع غير المسددين للمصروفات

حدث ليلا| اقتحام رام الله والبيرة بالضفة.. الاحتلال يقر باستهداف نجل وائل الدحدوح عمدًا.. سيمون تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيتوريا عن زيارة الرئيس لمران المنتخب: فخر لنا

استكمال إنجازات الجامعات الأهلية وزيادة المقبولين ضمن خطة تطوير 2024- 2030| تفاصيل

التخطيط خلال 2023|شراكات مع القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للأجور وحوافز لتنمية الأسرة

الشكاوى الحكومية تتعامل مع 130 ألف طلب واستغاثة خلال شهر

منظومة الشكاوى الحكومية: 130 ألف شكوى خلال ديسمبر.. إصدار 2156 كارت تكافل وكرامة

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

ترشيحاتنا

بعد توقف الصواعق.. استئناف مباراة صن داونز والترجي في نصف نهائي الأبطال

صدمة.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني

فصل طالبة مريضة بالسرطان| أول تعليق من جامعة حلوان.. القصة الكاملة

هل يؤثر الإسراع في الصلاة على صحتها؟.. دار الإفتاء تحذر من أمر يبطلها

30 دقيقة| سيطرة أهلوية على مازيمبي وفرص ضائعة بالجملة

جبريل الرجوب يحذر من اجتـ.ـياح قوات الاحتلال لرفح الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق شكلها.. سيدة في عمر 60 تفوز بلقب ملكة جمال بوينس آيرس

في حالتين فقط .. كيف تحمي طفلك حديث الولادة من الصفرا ؟

اختفاء دول.. خبير أبراج يتوقع مرور العالم بأزمات خطيرة

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا..هل يفعلها رجال القلعة الحمراء؟

فيديو

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ