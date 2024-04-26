لحظة بلحظة| مباراة الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا..هل يفعلها رجال القلعة الحمراء؟

لحظة بلحظة مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يترقب عشاق القلعة الحمراء، هذه المواجهة النارية والحاسمة في مشوار كتيبة السويسري مارسيل كولر، نحو النجمة الثانية عشرة.

الاهلي

مباراة الاهلي ومازيمبي

تعد مواجهة بين فريقين من الأكبر في القارة السمراء، فالأحمر يسعى للتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 11 مرة، بينما منافس اليوم، يأتي في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب متساويًا مع الزمالك.

تشكيل الاهلي بمباراة مازيمبي

لم يشهد تشكيل الأهلي لمباراة مازيمبي الليلة تغييرات كثيرة، حيث دفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بالعناصر المتوقعة للمباراة.

ويضم التشكيل كلاً من: مصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ووسام أبو علي.

تشكيل مازيمبي الرسمي أمام الأهلي

جاء تشكيل مازيمبي أمام الأهلي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، كما يلي:

في حراسة المرمى: إليون فاتي.

في خط الدفاع: إبراهيما كيتا، وجونسون أتيبو، وإرنست لوزولو، وماجلوار نتامبوي.

في خط الوسط: بواز نجالاولوما، وسوزي زيمانجا، وجلودي ليكونزا.

في خط الهجوم: فيليبي كينزومبي، وجويل بيا، وأوسكار كيتوبا.

الاهلي

تردد قناة beIN Sports 6 الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي على النايل سات

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي على قناة بي إن سبورت 6 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11054.

معدل الاستقطاب: v.

معدل الترم يز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

وتذاع المباراة أيضًا عبر قناة "أون تايم سبورت1" على البث الأرضي، بتعليق أمير محروس.

التعادل يحسم لقاء الذهاب بين الأهلي ومازيمبي

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف، لقاء الذهاب للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره مازيمبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الكونغولي، يوم السبت الماضي.