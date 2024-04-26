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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

نجمان يهددان بقاء كهربا بـالأهلي| مفاجأة في انتظار المارد الأحمر بـ كأس العالم للأندية

كهربا
كهربا

أعلن الإعلامي مهيب عبدالهادي مؤخرًا عن مستقبل محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث يُشير الإعلامي إلى أن كهربا سيغادر النادي بنهاية الموسم الحالي.

وفقًا لتصريحات عبدالهادي، فإن كهربا تلقى عروضًا متعددة للرحيل خلال الفترة الأخيرة، مما يجعل مستقبله في النادي محل شك وترقب.

العروض المقدمة لكهربا

وفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن كهربا تلقى عروضًا رسمية للانتقال إلى أندية أخرى بدءًا من الموسم المقبل. 

يعبر اللاعب عن رغبته الشديدة في خوض تجربة جديدة خارج صفوف الأهلي، مما يضع الإدارة الحالية للنادي أمام خيارات صعبة بخصوص مستقبل اللاعب.

قرار مستقبل كهربا

من المنتظر أن يكون مصير كهربا بيد إدارة النادي الأهلي، حيث يتعين عليها اتخاذ قرار بالتمسك باللاعب أو الموافقة على رحيله بناءً على العروض المُقدمة.

 وبما أن هذا الموسم يُعتبر الأخير لكهربا مع الفريق، فإن القرار المُتخذ سيكون حاسمًا بالنسبة لمستقبل النجم الشاب.

أداء كهربا الموسم الحالي

تباين أداء كهربا خلال الموسم الحالي، حيث لم يكن منتظمًا في التشكيلة الأساسية للفريق. يُعزى ذلك لاعتماد المدرب السويسري مارسيل كولر على لاعبين آخرين في خط الهجوم. يتضمن هؤلاء اللاعبين وسام أبو علي وأنتوني موديست، اللذين حظيا بثقة المدرب في المباريات الأخيرة.

نظام كأس العالم للأندية 2025

سيتم تغيير نظام كأس العالم للأندية اعتبارًا من عام 2025، حيث ستشهد البطولة مشاركة 32 فريقًا بدلاً من 24. وسيتم تقسيم هذه الفرق إلى 8 مجموعات، وسيتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور التالي. يهدف هذا التغيير إلى جعل البطولة أكثر تنافسية وشعبية على المستوى العالمي.

المشاركة العربية في البطولة

بالنسبة للفرق العربية، فإن الأهلي، والوداد المغربي، والهلال السعودي تأكد مشاركتها في نسخة 2025 من كأس العالم للأندية. 

يعتبر هذا إنجازًا كبيرًا لكرة القدم العربية، حيث تسعى الأندية العربية إلى المنافسة بقوة على المستوى العالمي.

الفرق المشاركة في البطولة

من المتوقع أن يشارك في البطولة فرق كبيرة من الدوريات الأوروبية والعالمية المعروفة، مثل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد من إسبانيا، وتشيلسي ومانشستر سيتي من إنجلترا، إضافة إلى يوفنتوس وإنتر ميلان من إيطاليا، وغيرهم من الأندية الكبيرة.

في الختام، أن مستقبل محمود عبدالمنعم كهربا محور لاهتمام عشاق كرة القدم في الفترة المقبلة.

 وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجهه، فإن البطولات العالمية تأتي بفرص جديدة قد تُغير مسار اللاعب نحو المستقبل.

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