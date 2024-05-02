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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأهلي غيّر مبادئه.. عصام الحضري يفتح النار على القلعة الحمراء

امام عاشور
امام عاشور

فتح كابتن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق النار على النادي الأهلي وأطلق العديد من التصريحات المثيرة خلال استضافته بإذاعة مارينا الكويتية.

 

تصريحات عصام الحضري ضد الأهلي 

قال عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر سابقًا، إن المبادئ داخل النادي الأهلي تغيرت بعد انضمام إمام عاشور للفريق على الرغم من إساءته لأساطير القلعة الحمراء.

وأضاف: "حسن حمدي من رؤساء الأندية الذين لا أحبهم، كان متواجدًا في الأهلي خلال فترات تجديدي وكنت لا أحصل علي حقي بالرغم من أنني كنت من المجتهدين والمتميزين في عملي، وكان على علم بعروض الاحتراف المقدمة لي".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

النادي الأهلي تصريحات عصام الحضري حراس مرمى منتخب مصر حارس مرمى منتخب مصر منتخب مصر السابق

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