فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

أعلنت السلطات اللبنانية عن ضبط عصابة تقوم باستدراج الأطفال والقصر بهدف اغتصابهم وإجبارهم على تعاطي المخدرات في عدة فنادق، بينهم "تيك توكر" شهير.

ونكشف في الفيديو التالي، تفاصيل وكواليس الفضيحة الكبرى لـ تيك توكر شهير واتهامه باستدراج أطفال واغتصـ ابهم وانه عضو بعصابة تجارة ممنوعات واغتصـ اب الأطفال.

وذكر موقع "mtv" أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن نكون أمام فضائحَ أكبر واكتشافات مفجعة في الأيام المقبلة.

وبين عامي 2020 و2022، سجل لبنان زيادة في حالات العنف الجنسي ضد الأطفال، وارتفعت النسبة من 10 إلى 12% وفق جمعية "حماية" المعنية بتلك الحالات.