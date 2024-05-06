تموين الإسكندرية: تحرير 13 محضرا خلال حملة على المخابز بإدارة شرق

شنت إدارة تموين شرق التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة مدير الإدارة فريد شوقي، حملة على المخابز البلدية والسياحية والأسواق، أسفرت عن تحرير 13 محضرًا ضد التجار المُخالفين.

وشملت المحاضر مخابز بلدية مخالفة، ونقص ميزان لمخبز سياحي وعدم وجود فواتير للدقيق الموجود بالمخبز، وتمت مصادرة 25 جوالا من الدقيق السياحي الفاخر زنة الواحد 50 كيلو جراما، وعدم إعلان عن أسعار المخبوزات، وبيع سجائر محلية بسعر مرتفع عن السعر المعلن عنه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.