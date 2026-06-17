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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل مكان تخزين الطعام في الثلاجة قد يُحدّد مدى سلامته؟

مكان تخزين الطعام في الثلاجة قد يحدد مدى سلامته
مكان تخزين الطعام في الثلاجة قد يحدد مدى سلامته
أسماء عبد الحفيظ

يعتقد كثير من الأشخاص أن وضع الطعام داخل الثلاجة بأي مكان يكفي للحفاظ عليه طازجًا وآمنًا، لكن خبراء سلامة الغذاء يؤكدون أن مكان تخزين الطعام داخل الثلاجة يلعب دورًا مهمًا في منع نمو البكتيريا والحفاظ على جودة الأطعمة لفترة أطول.

هل مكان تخزين الطعام في الثلاجة قد يحدد مدى سلامته؟ 

قالت هبة محمد خبيرة الاقتصاد المنزلى من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الثلاجة ليست ذات درجة حرارة متساوية في جميع أجزائها، إذ تختلف المناطق الأكثر برودة عن الأماكن التي تتعرض لتغيرات في الحرارة مثل باب الثلاجة، ولذلك فإن اختيار المكان المناسب لكل نوع من الطعام قد يقلل من خطر التلوث الغذائي.

لماذا يختلف مكان التخزين داخل الثلاجة؟

هل مكان تخزين الطعام في الثلاجة قد يحدد مدى سلامته؟ 

توصي الجهات المختصة بسلامة الغذاء بالحفاظ على درجة حرارة الثلاجة عند 4 درجات مئوية أو أقل، لأن ارتفاع الحرارة يسمح لبعض أنواع البكتيريا بالنمو بسرعة، خاصة في الأطعمة القابلة للتلف مثل اللحوم والألبان والأطعمة المطهية.

كما أن فتح باب الثلاجة باستمرار يؤدي إلى تغير درجة حرارة الأرفف القريبة من الباب، مما يجعل بعض الأطعمة أقل أمانًا إذا تم تخزينها في المكان الخطأ.

أين يجب تخزين كل نوع من الطعام؟

هل مكان تخزين الطعام في الثلاجة قد يحدد مدى سلامته؟ 

الرفوف العلوية

تعد مناسبة للأطعمة الجاهزة للأكل مثل بقايا الطعام المطهي، والزبادي، والجبن، والمشروبات، لأنها لا تحتاج إلى طهي إضافي قبل تناولها.

الرف الأوسط

يمكن وضع منتجات الألبان والوجبات الجاهزة فيه، مع الحرص على إبقاء الأطعمة داخل عبوات محكمة الغلق للحفاظ على جودتها.

الرف السفلي

يعتبر أكثر أجزاء الثلاجة برودة في كثير من الأنواع، وهو المكان الأفضل لتخزين اللحوم النيئة والدواجن والأسماك، على أن توضع داخل أوعية محكمة لمنع تسرب السوائل إلى الأطعمة الأخرى وتجنب انتقال البكتيريا.

أدراج الخضروات والفواكه

تم تصميمها للحفاظ على مستوى الرطوبة المناسب، لذلك تعد المكان الأمثل لتخزين الخضروات والفواكه للحفاظ على نضارتها.

باب الثلاجة

رغم أنه الأكثر استخدامًا، فإنه الأقل ثباتًا في درجة الحرارة بسبب الفتح والإغلاق المتكرر، لذلك يفضل وضع المشروبات، والصلصات، والمخللات فيه، مع تجنب تخزين الحليب أو البيض أو اللحوم في هذا المكان.

أخطاء شائعة تقلل من سلامة الطعام

من الأخطاء المنتشرة تكديس الثلاجة بشكل يمنع حركة الهواء البارد، وترك الطعام المطهي خارج الثلاجة لفترة طويلة قبل تبريده، وتخزين الأطعمة الساخنة دون تركها تبرد قليلًا، بالإضافة إلى عدم تغطية الأطعمة مما يزيد احتمالية انتقال الروائح والبكتيريا.

كما يجب تنظيف الثلاجة بانتظام والتأكد من صلاحية الأطعمة وعدم الاحتفاظ ببقايا الطعام لفترات طويلة.

متى تصبح الأطعمة داخل الثلاجة غير آمنة؟

حتى مع التخزين الصحيح، لا تبقى الأطعمة صالحة إلى الأبد، فمدة الحفظ تختلف حسب نوع الطعام. لذلك يجب الانتباه إلى تاريخ الصلاحية، ورائحة الطعام وشكله، وعدم تناول أي طعام تظهر عليه علامات التلف.

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هل مكان تخزين الطعام في الثلاجة قد يُحدّد مدى سلامته؟

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