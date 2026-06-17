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جوتيريش يوجه نداء عاجلا للاعتراف بأهمية المراعي حول العالم واحترامها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جوتيريش يوجه نداء عاجلا للاعتراف بأهمية المراعي حول العالم واحترامها

جوتيريش يوجه نداء عاجلا للاعتراف بأهمية المراعي حول العالم واحترامها
جوتيريش يوجه نداء عاجلا للاعتراف بأهمية المراعي حول العالم واحترامها
أ ش أ

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، نداء عاجلا للاعتراف بأهمية المراعي حول العالم واحترامها.

جاء ذلك في رسالة وجهها جوتيريش اليوم الأربعاء بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف"، الذي يسلط الضوء هذا العام على "المراعي" باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنوع البيولوجي، بحسب الأمم المتحدة.

وقال جوتيريش، إن المراعي مساحات شاسعة مفتوحة توجد في كل مناخ، وفي كل قارة، وهي تغطي نصف مساحة اليابسة على سطح الأرض، موفرة الغذاء والألياف الأساسية، وتكفل سبل العيش لأكثر من ملياري نسمة، كما أنها تؤدي دورا حيويا كموائل للحياة البرية ومصارف للكربون.

وأضاف جوتيريش: "ومع ذلك، فإن ما يصل إلى 50% من مراعي العالم متدهورة أو معرضة للخطر".

وأشار إلى أن هذه الظروف تهدد النظام الغذائي العالمي، وتضر بسبل العيش المحلية، وتقلل التنوع البيولوجي، وتزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ودعا جوتيريش بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف هذا العام إلى الاعتراف بأهمية مراعي العالم واحترامها، وهذا يعني الاستثمار في إعادة تأهيلها، لا سيما الأمن المائي؛ وتمكين المجتمعات الريفية من خلال توفير فرص عمل مستدامة؛ وإيجاد حلول عابرة للحدود من خلال التعاون الدولي.

وفي ختام رسالته، قال الأمين العام: "معا، لنضمن ازدهار المراعي في كل مكان لأجيال قادمة".

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف المراعي التنوع البيولوجي

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