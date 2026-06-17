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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
أ ش أ

واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ 28 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تمتد حتى نهاية شهر يونيو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتستهدف المرحلة الـ (28) من مبادرة (كلنا واحد)، توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%،بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية ومسئولى كبرى السلاسل التجارية ومحال الخضروات والفاكهة، وتشمل (2558 سلسة تجارية - 4 شوادر - 5 قوافل متحركة)، بإجمالي 2567 فرعاً ومنفذاً بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1300 منفذاً ثابتاً ومتحركاً بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصةبمنظومة "أمان" التابعة للوزارة .. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ويأتي ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد الرئيس عبدالفتاح السيسي السلع الغذائية

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