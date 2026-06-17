لبدء التصنيع.. توقيع وثيقة شراكة استراتيجية بين النصر للسيارات و "فاو كار" الصينية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين شركة النصر لصناعة السيارات ومجموعة "فاو كار" الصينية، بهدف تصنيع مجموعة من السيارات تحت العلامة التجارية "نصر"، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

وقع الوثيقة كل من المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور نبيل محمد حماد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للسيارات، و ليو زونج تشين، رئيس مجلس إدارة مجموعة "فاو كار" الصينية، و يانج شاو فو، رئيس العمليات الدولية بمجموعة "فاو كار" الصينية.

وعلى هامش التوقيع، قال المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي تتويجًا للمباحثات والتنسيقات التي جرت بين الجانبين خلال الفترة الماضية، بما يعكس الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في بناء تعاون طويل الأمد يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسب المكون المحلي، ودعم جهود الدولة الرامية إلى إعادة إحياء صناعة السيارات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.

وأوضح الدكتور نبيل محمد حماد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للسيارات، أنه من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في دعم خطط الشركة لتقديم منتجات عالية الجودة تحمل اسم "النصر"، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يلبي احتياجات السوق المصرية ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الشركات الوطنية والمؤسسات الصناعية الرائدة، وتجسد التزام الجانبين بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الصناعية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.

وأعرب مسؤولو الشركتين عن تقديرهم للدعم المستمر الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع الصناعة، مؤكدين أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو بناء صناعة سيارات وطنية متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وترتكز على أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.