نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

كشفت المخرجة الفسلطنية القديرة نجوى نجار عن مشروعها السينمائي القادم ، والذى من المقرر أن يتم تصويره فى مدينة الإسكندرية .

وقالت نجوى نجار فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: فيلمي القادم سيكون مصريا ويحمل اسم 36 الإسكندرية ، وهو صاحب طابع موسيقي ، وحالياً أواصل اختيار فريق العمل .

وتابعت نجوى نجار : من المقرر أن أبدأ فى تصوير الفيلم هذا العام ، وهو إنتاج مصري فلسطيني أوروبي ، وتدور أحداثه فى عام 1936 ، وما حدث فى فلسطين ومصر من قبل الانجليز .

وتضيف نجوي نجار : العمل ذو أهمية لمصر وفلسطين والمنطقة باكلمها ، فلابد من العمل معًا ، وان نروي قصصنا ويستمع اليها الجميع .

ولدت نجوى نجار ولدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، ودرست هناك السينما، و بدأت مسيرتها الفنية بإخراج الإعلانات التجارية .

اتجهت نجوى نجار لإخراج الأفلام الوثائقية والقصيرة خاصة بعد انتقالها للعيش في مدينة القدس ، و كانت أول أفلامها فيلم (نعيم ووديعة) عام 1999.

تتوالت أعمال نجوى نجار بعد ذلك ، حيث قدمت عدد من الأفلام ومنها (المر والرمان، عيون الحرامية ، إختارتها الأكاديمية الأميركية لفنون السينما والعلوم " الأوسكار "لتنضم إلى صفوفها عن فئة الكتاب / تم تكريمها فى مهرجان أسوان السينمائى الدورة الماضية عن مجمل أعمالها .