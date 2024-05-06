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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

نجوي نجار
نجوي نجار

كشفت المخرجة الفسلطنية القديرة نجوى نجار عن مشروعها السينمائي القادم ، والذى من المقرر أن يتم تصويره فى مدينة الإسكندرية .

 

وقالت نجوى نجار فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: فيلمي القادم سيكون مصريا ويحمل اسم 36 الإسكندرية ، وهو صاحب طابع موسيقي ، وحالياً أواصل اختيار فريق العمل .

 

وتابعت نجوى  نجار : من المقرر أن أبدأ فى تصوير الفيلم هذا العام ، وهو إنتاج مصري فلسطيني أوروبي ، وتدور أحداثه فى عام 1936 ، وما حدث فى فلسطين ومصر من قبل الانجليز .

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وتضيف نجوي نجار : العمل ذو أهمية لمصر وفلسطين والمنطقة باكلمها ، فلابد من العمل معًا ، وان نروي قصصنا ويستمع اليها الجميع .

ولدت نجوى نجار ولدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، ودرست هناك السينما، و بدأت مسيرتها الفنية بإخراج الإعلانات التجارية .

 

اتجهت نجوى نجار لإخراج  الأفلام الوثائقية والقصيرة خاصة بعد انتقالها للعيش في مدينة القدس ، و كانت أول أفلامها فيلم (نعيم ووديعة) عام 1999.

 

تتوالت أعمال نجوى نجار  بعد ذلك ، حيث قدمت عدد من الأفلام ومنها  (المر والرمان، عيون الحرامية ، إختارتها  الأكاديمية الأميركية لفنون السينما والعلوم " الأوسكار "لتنضم إلى صفوفها عن فئة الكتاب / تم تكريمها فى مهرجان أسوان السينمائى الدورة الماضية  عن مجمل أعمالها .

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