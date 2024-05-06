نجوى نجار: الإسكندرية للفيلم القصير أحدث قفزة نوعية.. وقاعة العرض امتلئت بالشباب

أكدت المخرجة الفسلطنية نجوي نجار ان مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أحدث قفزة نوعية هذا العام فى دورته العاشرة.

وتابعت نجوي نجار فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تطور بشكل كبير خاصة وانه قائم على مجموعة مميزة من الشباب ، بالإضافة الى ان هناك حضور كبير من المشاهدين الشباب فقاعة السينما كانت ممتلئة طيلة أيام العروض علي اخرها ، فهذة هي السينما .

وتستكمل نجوي نجار : الافلام التى عرضت من خلال مسابقات المهرجان كانت جيدة جداً ويمكن القول ان الإسكندرية للفيلم القصير كان يضم التعريف والتكوين الصحيح لكلمة المهرجان، فهو يضم إذا انه يعرض أفلام جيدة ، وهناك روح حاضرة ، ويقام فى بلد جملية للغاية .

وكانت المخرجة الكبيرة نجوي نجار كانت قد شاركت كعضو لجنة تحكيم فى لمسابقة الدولية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فى دورته العاشرة ، والتى إسدال الستار عليها يوم الخميس الماضي .