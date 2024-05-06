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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يتصدر شباك التذاكر.. تعرف على إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في السينمات السعودية

صدى البلد

تمكن فيلم “ فاصل من اللحظات اللذيذة ” من تصدر قائمة الافلام المصرية الاكثر تحقيقًَا للايرادات هذا الاسبوع فى السينمات السعودية .

 

وأحتل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة المركز الاول على المستوي المصري ، والثاني على المستوي العالمي والعربي .

 

وحقق فيلم فاصل من اللحظات اللذايذة فى السينمات السعودية إيرادات وصلت الى 46 مليون جنيه.

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العمل من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم طه دسوقي وغادة إبراهيم، والعمل من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.

 

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول درية وصالح، تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

 

وكان أخر اعمال هشام ماجد هو مسلسل “ أشغال شقة وشارك فى بطولته كل من أسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم ، العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.

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