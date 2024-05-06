أحمد العوضي ينافس في الأعلى مشاهدة بـ الإسكندراني

تمكن فيلم الإسكندراني من بطولة الفنان أحمد العوضي، من الدخول إلى قائمة الأعمال الاعلي مشاهدة فى مصر ، وذلك عبر منصة شاهد .

واحتل فيلم الإسكندراني المركز الثالث من أصل 10 مراكز هم الأعلي فى قائمة الأعلي مشاهدة فى مصر .

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

أخر أعمال أحمد العوضي :

وكان أخر اعمال أحمد العوضي هو مسلسل حق عرب ، وشارك فى بطولته عدد من الفنانين ابرزهم دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، سلوي عثمان ، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، ، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.