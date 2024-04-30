رانيا يوسف: امتلاء قاعة عروض إسكندرية للأفلام القصيرة بالشباب شيء يفرح l خاص

أكدت الفنانة رانيا يوسف سعادتها بحضور فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة.

وقالت رانيا يوسف في تصريحات خاصة لصدي البلد: كنت سعيدة بحضور فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير خلال الأيام الماضية، خاصة عروض الأفلام والتي كانت ملئية بالجمهور خاصة الشباب، شىء يفرح أن تجد شبابا في مقتبل العمر يشاهدون أفلاما وفنا ويتعلمون من ذلك.

وتابعت رانيا يوسف : هذه المرة الأولى التي أحضر فيها فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ، حين دعوني قبل ذلك لم اكن أتمكن من الحضور بسبب ارتباطي بتصوير أعمال فنية ، ولكن هذه المرة أقيم المهرجان بعد عيد الفطر مباشرًا ولم اكن قد بدأت في تصوير اعمال .