عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رانيا يوسف: امتلاء قاعة عروض إسكندرية للأفلام القصيرة بالشباب شيء يفرح l خاص

رانيا يوسف
رانيا يوسف

أكدت الفنانة رانيا يوسف سعادتها بحضور فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة. 

 

وقالت رانيا يوسف في تصريحات خاصة لصدي البلد: كنت سعيدة بحضور فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير خلال الأيام الماضية، خاصة عروض الأفلام والتي كانت ملئية بالجمهور خاصة الشباب، شىء يفرح أن تجد شبابا في مقتبل العمر يشاهدون أفلاما وفنا ويتعلمون من ذلك. 

 

وتابعت رانيا يوسف : هذه المرة الأولى التي أحضر فيها فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ، حين دعوني قبل ذلك لم اكن أتمكن من الحضور بسبب ارتباطي بتصوير أعمال فنية ، ولكن هذه المرة أقيم المهرجان بعد عيد الفطر مباشرًا ولم اكن قد بدأت في تصوير اعمال . 

رانيا يوسف تبدأ حمام العريس الأسبوع المقبل

أنا لسه صغيرة .. رانيا يوسف توجه رسالة مثيرة للصحفيين

 

 

رانيا يوسف الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية الفنان عمرو عبد الجليل الفنانة رانيا يوسف عمرو عبد الجليل فاعليات مهرجان الإسكندرية مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير مهرجان الاسكندرية مسلسل بقينا اتنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

عرض من ناد سعودي.. هل سيغادر شيكابالا الزمالك؟

بيان هام من الصحة السعودية بشأن حالات تسمم في الرياض

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

ترشيحاتنا

للمرة الثانية.. أبيل تسفاي يتبرع بـ 2 مليون دولار لصالح غزة

رئيس وزراء بيلاروسيا: مصر تستحدث تشريعات من أجل إحداث إصلاحات هيكلية للاستثمار

وزير التنمية المحلية: السيسي يولي اهتماماً كبيراً بملف التصنيع الزراعي وزيادة الأراضي

القاهرة تستأنف جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة في غزة| ماذا حدث؟

على الطريق السياحي.. سيارة تدهس شابا في الهرم

بنسبة 65%.. رئيس الوزراء يدعو القطاع الخاص للاستفادة من التيسيرات والمزايا المتاحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

بكوب دقيق ذرة.. طريقة عمل البسيسة الخفيفة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

فيديو

رانيا يوسف: امتلاء قاعة عروض إسكندرية للأفلام القصيرة بالشباب شيء يفرح l خاص

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

رقص وغناء.. لينا الطهطاوي تشعل حفل ليلة الحناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ