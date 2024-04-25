أنا لسه صغيرة .. رانيا يوسف توجه رسالة مثيرة للصحفيين

حرصت الفنانة رانيا يوسف علي حضور حفل افتتاح مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير ، في دورته العاشرة ، والمقرر ان تستمر الي يوم 30 من الشهر الجاري .



وداعبت رانيا يوسف المراسلين الذين تواجدوا في تغطية الحفل بعد ان مدحوها قائلين الفنانة الكبيرة ؛ لترد عليهم : انا لسه صغيرة مش كبيرة اووي .

وقالت رانيا يوسف انها حضرت الي مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير من اجل مشاهدة الافلام التي تعبر عن تجارب الشباب ، ومساندة زميلها الفنان سيد رجب الذي يكرم في هذة الدورة ، كما كشفت انها المرة الاولي التي تزور فيها اسكندرية منذ 20 عامًا

وكانت قد اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، برئاسة المخرج محمد محمود تشكيل لجنة تحكيم دولية تضم 5 مبدعات، لتصبح لجنة نسائية خالصة تتوج الدورة العاشرة.

المهرجان تقام فعالياته في الفترة من 25 وتستمر حتى 30 من شهر إبريل الجاري، وتتسع قائمة الأفلام لتشمل تشكيلة مختارة من أهم الإنتاجات العالمية والإقليمية والمصرية التي شاركت في أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم، بجانب محاولة استكشاف أصوات جديدة من المواهب، وتتشكل لجنة تحكيمه الدولية من: نجوى نجار، كاتبة - مخرجة فلسطينية و ناديا عليوات، منتجة و كاتبة سيناريو أردنية ، والفنانة كندة علوش ، والمخرجة كوثر يونس وليلى بالرحومة من تونس

وهي جامعية في اختصاص السينما.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة.