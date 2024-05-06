فحوى مكالمة بايدن ونتنياهو .. تكرار مخاوف واشنطن بشأن العملية العسكرية في رفح

ذكرت صحف أمريكية نقلا عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي قوله أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كرر لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مخاوف واشنطن بشأن العملية العسكرية في رفح.

وقال إن بايدن أخبر نتنياهو أن التوصل لوقف لإطلاق النار مع حماس هو أفضل وسيلة لحماية حياة الرهائن في غزة.

وطالب بايدن نتنياهو بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم فورا.

وفي محادثتهما اليوم الاثنين، كرر بايدن اعتراض إدارته على شن هجوم واسع النطاق كما فعل في المرة الأخيرة التي تحدث فيها مع نتنياهو في 28 أبريل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين الأسبوع الماضي: "لا نريد أن نرى عملية برية كبيرة في رفح وبالتأكيد، لا نريد أن نرى عمليات لا تأخذ في الاعتبار سلامة وأمن هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 1.5 مليون شخص الذين يحاولون البحث عن ملجأ. وقد نقلنا ذلك إلى نظرائنا الإسرائيليين بالتأكيد بشكل خاص وعلني".