عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

فى أحدث تقرير للأمم المتحدة أوضحت أن هناك مليار شخص فى العالم سيعيشون فى حالة فقر فى المستقبل، وأن تعداد العالم وصل إلى 8 مليارات نسمة فى ديسمبر2023 أكثر من نصفهم وتحديدا نحو 56% منهم يعيشون ف المدن، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 68% بحلول عام 2050 أى مايقدر بنحو 2 مليار شخص إضافى سوف ينضمون إلى سكان الحضر فى العالم بحلول عام 2050، ولفت التقرير الانتباه إلى أن من المتوقع أن يعيش 2مليار شخص فى أحياء فقيرة على مدى الثلاثين عاما المقبلة، وحاليا يتركز 85% من سكان الأحياء الفقيرة فى ثلاث مناطق وسط وجنوب آسيا بواقع 359 مليونا، وشرق وجنوب آسيا 306 ملايين, وأفريقيا جنوب الصحراء بواقع 230 مليونا.



التقرير من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والذى سلط الضوء أيضا على ضرورة تحقيق الغايات المرتبطة بالهدف الحادى عشر من اهداف الأمم المتحدة للتنمية الستدامة الذى يتضمن أن تكون المدن والمستوطنات شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

هل مسئولونا على علم بهذا التقرير؟ وهل لو قرأوه ماذا ياترى سيصنعون؟!



* المشكلة الآن فى الإدارة الأمريكية، والرئيس الأمريكى بايدن الذى لايزال مصرا على دعم وحماية اسرائيل إلى ما لا نهاية، فى حين أنه لو قرر إيقاف هذا الدعم فسوف يتم وقف إطلاق النار على الفور، وتسقط حكومة نتنياهو إلى غير رجعة. حتى الشعب الأمريكى نفسه أصبح مؤمنا بضرورة وقف الحرب، وعدم تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، حيث أظهرت استطلاعات الرأى التى أعدتها مؤسسة جالوب الأمريكية آخر مارس الماضى أن أغلبية الأمريكيين يرفضون الحرب الإسرائيلية على غزة، كما يعارضون تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل، ورغم كل ذلك لاتزال الإدارة الأمريكية تصم آذانها عن كل ذلك، وتسير فى الاتجاه المعاكس بدعم إسرائيل، ومساندتها ماديا وعسكريا بشكل غير مقبول، أو معقول حتى الآن, مما يفتح الباب أمام سيناريوهات كثيرة فى المنطقة صعبة ومعقدة.



* أنطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة رجل يستحق وزنه ذهبا، لقد أثبتت الأيام والأحداث أنه واحد من أهم أمناء الأمم المتحدة بعد بطرس غالى الذى يصدح بالحق فى وجه العدوان الإسرائيلى على غزة، ولايخشى أمريكا والغرب ويقول مايؤمن به، ويفعل مايمكن أن يفعله فى ظل ظروف غاية فى التعقيد تحكم نطاق عمله.



* من أول الربيع اليمنى فرضت الحالة اليمنية نفسها علينا حتى الواقع الحالى الذى تنقسم فيه اليمن بين ثلاث وحدات سياسية: الدولة الشرعية وتسيطر على 80% من اليمن مساحة وشعبا، ودولة الحوثيين المتمردة التى تمارس حربا على الحكومة الشرعية وعلى الملاحة والتجارة الدولية فى البحر الأحمر وباب المندب، ودولة الحكومة الانتقالية وهو إسم غير رسمى لتجمع سياسى يرغب فى إعادة دولة جنوب اليمن الشعبية الديمقراطية. واقع مؤلم وحزين!



* أليس من المحزن أن تخلو قائمة حكام مباريات كرة القدم فى أوليمبياد باريس المقبل من الحكام المصريين اللهم سوى حكم واحد هو" محمود عاشور"، وليته تم اختياره كحكم ساحة أو حتى مساعد على الخطوط، ولكنه سيكون حكم فيديو مساعدا!! ألم تعرفوا أن حكامنا بخير، وتاريخهم مشرف فى الأوليمبياد وكأس العالم ومشاركتهم فى المحافل الدولية تعود لقرابة مائة عام، حيث كان "يوسف محمد أفندى" حكما فى نهائيات مونديال إيطاليا 1934وقبلها شارك فى أوليمبياد أمستردام 1928، وبعدها تعددت الأسماء لأباطرة التحكيم أمثال: على قنديل، ومصطفى كامل، وصولا إلى جمال الغندور، وعصام عبد الفتاح, ووجيه أحمد، وكل من تم اختياره منهم أومن غيرهم لإدارة مباريات دولية أو قارية يحصل على إشادة من" الفيفا "أو "الكاف" فلماذا نحبط أولاد البلد؟!!



* لابد من حلول أخرى غير تخفيف الأحمال، ومن الضرورى أن تقوم وزارة الكهربا والحكومة بمراجعة قرار قطع الكهرباء يوميا على المواطنين، وقد فتح مجلس النواب قضية الكهرباء من خلال طلب إحاطة تقدمت به النائبة مها عبد الناصر.



* مابين المجاملة والصراحة خيط رفيع، ومابين المجاملة والنفاق خيط رفيع أيضا، ولكن مابين الصراحة والنفاق مصنع خيوط سميكة، فكيف تقف المجاملة مابين الصراحة والنفاق وحتى نقترب من الصراحة ومستقبلها، ومتى نقترب من النفاق فنرفضه؟ سؤال أوجهه لكل الأصدقاء.



* قابلت كثيرا من الأعداء، ولكن أسوأهم نوعا هؤلاء الذين يدعون بأنهم أصدقائى!