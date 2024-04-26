ضعي الخيار على فروة الرأس.. والنتيجة تدهشك

الخيار مليء بالعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية المفيدة لصحة الشعر، ويعتقد أن له خصائص تساعد على تقليل تساقط الشعر واستعادة لمعانه وتغذية فروة الرأس.

الخيار أيضًا مرطب طبيعي، مما يساعد على الحفاظ على الشعر رطبًا وصحيًا، ماذا عن فروة الرأس الدهنية؟ هل يمكن استخدام الخيار لفروة الرأس الدهنية؟

الخيار لفروة الرأس الدهنية: كيفية استخدامه؟

الخيار هو الحل الأمثل لفروة الرأس الدهنية، له خصائص قابضة طبيعية تساعد على تقليل تراكم الزيوت الزائدة والدهون على فروة الرأس، تحتوي هذه الخضروات المنعشة أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الاحمرار والحكة المرتبطة بفروة الرأس الدهنية، يساعد الخيار أيضًا على تحقيق التوازن بين مستويات الرقم الهيدروجيني لفروة الرأس، مما قد يساعد في جعلها أقل عرضة للدهنية.

يمكن أن يساعد الخيار أيضًا في تنظيف فروة الرأس وإزالة الأوساخ والزيوت والشوائب الأخرى، يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على صحة فروة رأسك ومنع تراكم البكتيريا والميكروبات الأخرى. فيما يلي 3 طرق لاستخدام الخيار لفروة الرأس الدهنية:

1. قناع شعر بسيط من الخيار لاستخدام الخيار لفروة الرأس الدهنية، ما عليك سوى قطع خيار طازج إلى شرائح رفيعة وفركها على فروة رأسك، اتركي شرائح الخيار لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيها بالماء الفاتر



2. قناع الخيار والعسل للشعر اصنعي قناعًا لفروة الرأس من الخيار عن طريق مزج خيارة واحدة مع ملعقتين كبيرتين من العسل، ضعي القناع على فروة رأسك واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر، القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع يمكن أن يساعد في تقليل الزيوت والحفاظ على فروة رأس صحية.

3. قناع الشعر بالزبادي والخيار أولاً، قومي بهرس الخيار في وعاء حتى يصبح قوامه مثل المعجون، ثم أضيفي الزبادي والعسل واخلطي حتى تمتزج جميع المكونات، ضعي القناع على شعرك، من الجذور إلى الأطراف، اتركيه لمدة خمس عشرة دقيقة على الأقل، ثم اشطفيه.

المصدر: boldsky