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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

ماذا يحدث عند غسل الوجه بـ ماء جوز الهند.. مفاجأة صادمة

ماء جوز الهند
ماء جوز الهند

ماء جوز الهند  من المنتجات المميزة والتي تحتوي على مميزات كثيرة عند وضعها على الوجه،  يعتبر ماء جوز الهند فعالا في إزالة الرؤوس السوداء وتعرق الجلد، وهو أمر شائع في أشهر الصيف؟ ومن الأسباب  التي تجعلك تغسل وجهك بماء جوز الهند في الصيف يمكنك تحسين لون بشرتك عن طريق شطف وجهك مرتين يوميًا بماء جوز الهند.

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فوائد غسل وجهك بماء جوز الهند في الصيف إليك بعض الأسباب التي تجعلك تغسل وجهك بماء جوز الهند في الصيف

 1. يزيل العيوب خلال الصيف، زيادة إنتاج الزيت، والتعرق، والمزيد من انسداد المسام. المسام يمكن أن تؤدي إلى العيوب. يحتوي ماء جوز الهند على خصائص ستساعدك على إزالة العيوب. تساعد الأحماض الموجودة في ماء جوز الهند على تفتيح العلامات، وبالتالي تجعل البشرة أكثر نقاءً

2. يخفف حب الشباب على الرغم من أن ماء جوز الهند وحده لن يعالج حب الشباب، إلا أنه يمكنك دمجه مع مكونات أخرى للعناية بالبشرة للمساعدة في تسريع عملية الشفاء. قد يكون حب الشباب أيضًا حالة جلدية شائعة في الصيف. للبشرة المعرضة لحب الشباب، امزجي ماء جوز الهند والكركم لتشكيل قناع، أو رشيه على البشرة الجافة.

 ⁠3. يزيل البقع الداكنة من بين فوائده العديدة، ماء جوز الهند مضاد للالتهابات ومضاد للميكروبات ومزيل للسموم، مما قد يساعد في تقليل علامات حب الشباب والعيوب والبقع الداكنة على الجلد

4. يزيل اسمرار البشرة بالإضافة إلى تهدئة حروق الشمس، يحتوي ماء جوز الهند على معادن يمكن أن تساعد في تلاشي الندبات والبقع التي تسببها الشمس. يمكنك رش بعض ماء جوز الهند على المنطقة الملتهبة أو المتضررة للمساعدة في تهدئة الحروق.

المصدر:  boldsky

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