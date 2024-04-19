في فصل الربيع.. نصائح ضرورية للحصول على بشرة صحية

يرتبط فصل الربيع بالتجديد مع زقزقة العصافير، وأشعة الشمس الساطعة، والزهور المتفتحة؛ كل شيء من حولك يشعر بالحيوية الزائدة، ولمواكبة التغير المفاجئ في الجو، تحتاج بشرتك إلى تحضيرات إضافية، ستسمح لك العناية الموسمية بالبشرة بالاستمتاع بهذا الموسم البهيج بثقة وفرح كبيرين.

نصائح للعناية بالبشرة في فصل الربيع

1. التقشير.. دللي بشرتك جيدًا بحمام ساخن وقشريها باستخدام مقشر لطيف، انتبهي جيدًا للمناطق المعرضة للجفاف والخشونة مثل المرفقين واليدين والركبتين والظهر والقدمين، سيسمح نظام العناية بالبشرة هذا بتجديد خلايا الجلد الصحية

2. ضعي مرطبًا خفيفًا لروتينك للعناية بالبشرة في فصل الربيع، تأكدي من استخدام مرطب خفيف للحفاظ على نضارة بشرتك وترطيبها جيدًا، اشتري دائمًا المرطب المناسب لنوع بشرتك، ضعيه مرة أو مرتين يوميًا للحفاظ على بشرتك ناعمة ونضرة.

3. ضعي واقي الشمس قبل الخروج، تأكدي من إضافة طبقة حماية لبشرتك باستخدام واقي الشمس. سيعمل كدرع أو حاجز من الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تهاجم بشرتك، سيؤدي الضرر الناتج عن أشعة الشمس بشكل طبيعي إلى السمرة والعيوب. ولهذا السبب، استخدمي دائمًا كريم الوقاية من الشمس بمعامل حماية SPF 70 قبل الخروج سواء كان الجو مشمسًا أو غائمًا

4. تناولي طعامًا جيدًا.. تناولي الفواكه الطازجة والخضروات والبقول والمكسرات المزروعة محليًا والتي توفر جميع الفيتامينات والمعادن والبروتينات الأساسية التي يحتاجها جسمك وبشرتك، سيساعد ذلك في الحفاظ على مظهر بشرتك ويجعلك أصغر سنًا وتحارب علامات الشيخوخة أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، اشربي الكثير من الماء طوال اليوم لطرد السموم من الجسم.

المصدر:boldsky