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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

للبنات.. نصائح ضرورية للحفاظ على المكياج في الصيف

للبنات| نصائح ضرورية
للبنات| نصائح ضرورية للحفاظ على المكياج في الصيف

لا تحتاجين فقط إلى تجديد روتين العناية ببشرتك لفصل الصيف، بل تحتاجين أيضًا إلى أفضل طريقة لاستخدام مكياجك، لا يوجد شيء أسوأ من كريم الأساس المتكتل، والكحل الملطخ، والشفاه اللزجة، والجبهة اللامعة في الصيف.

وضع المكياج شيء، لكن الحفاظ عليه طوال اليوم شيء آخر، خاصة خلال أشهر الصيف الحارة أمر ضروري.

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نصائح مكياج للصيف

 -تفتيح البشرة عندما يتعلق الأمر بالبشرة والمكياج في الصيف، فالضوء أفضل. تجنبي كريم الأساس الثقيل والمكياج الآخر عندما تتعرقين في الحرارة، وتجنبي وضع المكياج على مناطق الوجه التي تتعرض بشكل طبيعي لأشعة الشمس.

-استخدمي برايمر مطفأ اللمعة للبدء، الغرض من البرايمر ليس فقط تمديد فترة بقاء مكياجك ولكن أيضًا إعداد البشرة ليلتصق بها المكياج، يتم تطبيقه بعد العناية بالبشرة وكخطوة أولى في وضع المكياج، ويمكن أن يوفر برايمر السيليكون والجل فوائد ملطفة لبشرتك في الصيف

-الملمس واللمسة النهائية غير اللامعة تأكد من استخدام المنتجات ذات اللمسة النهائية غير اللامعة لزيادة قوة بقائها عندما يكون الطقس حارًا، ابتعدي عن الكريمات والكريمات المضيئة والتركيبات الزيتية لأن رطوبة الهواء ستجعل بشرتك تبدو لامعة للغاية

-الكونسيلر الجاف أفضل نصائح الماكياج لفصل الصيف تشمل استخدام الكونسيلر الجاف أو الكريمي لإخفاء العيوب والهالات السوداء، تجنبي استخدام الكونسيلر السائل في الصيف لأنه قد يمتلئ بالعرق.

المصدر: boldsky

الصيف فصل الصيف المكياج أشهر الصيف نصائح مكياج للصيف

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